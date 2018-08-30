Lunapark'ta ilginç görüntü! Oyuncağın üzerindeki çocuk şaşkına çevirdi

Sosyal medyada yayılan bir görüntü yürekleri ağza getiren anları ortaya çıkardı. Dönen bir oyuncağın üzerinde emniyetsiz bir şekilde duran çocuk hayrete düşürdü. Durumdan gayet memnun görünen çocuğun hiçbir şey olmamış gibi başarılı bir şekilde ayakta durabilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Yine de olası bir tehlikeye davetiye çıkaran bu görüntü sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

