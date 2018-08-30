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Lunapark'ta ilginç görüntü! Oyuncağın üzerindeki çocuk şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2018 13:14 | Son Güncelleme

Lunapark'ta ilginç görüntü! Oyuncağın üzerindeki kendinden memnun olarak eğlenen çocuk şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü yürekleri ağza getiren anları ortaya çıkardı. Dönen bir oyuncağın üzerinde emniyetsiz bir şekilde duran çocuk hayrete düşürdü. Durumdan gayet memnun görünen çocuğun hiçbir şey olmamış gibi başarılı bir şekilde ayakta durabilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Yine de olası bir tehlikeye davetiye çıkaran bu görüntü sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Lunapark Çocuk Tehlikeli Oyun

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