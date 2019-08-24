HABER

Lunaparkta bıçaklı kavga: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 10:22 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde lunaparkta çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yalvaç ilçe merkezindeki Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde lunaparkta çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yalvaç ilçe merkezindeki Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lunaparka giden A.Y. ve K.S., midye satışı yapan S.Ö. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştılar.
Olay yerinden ayrılan 2 şahıs bir süre sonra geri geldiklerinde midyeci S.Ö. ve lunaparkçı İ.O.’yu bıçakla yaraladı.
Devam eden kavgada, karşı taraftan alkollü olduğu öne sürülen K.S.’nin de darp edilerek bıçakla yaralandığı, A.Y.’nin ise darp edildiği öğrenildi.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti.
Öte yandan, polis güçleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

PARTNERO iddialara böyle cevap verdiO iddialara böyle cevap verdi
Dikili açıklarından 73 kaçak göçmen yakalandıDikili açıklarından 73 kaçak göçmen yakalandı
Spor eğitmeninin cinayet sanığına müebbet hapis cezasıSpor eğitmeninin cinayet sanığına müebbet hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.