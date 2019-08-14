Lunaparkta gondoldan düşen çocuk yaralandı

Aytaç ÖZTÜRK/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde lunaparktaki gondoldan düşen Bilal Diyar A. (11), yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçedeki lunaparkta meydana geldi. Bilal Diyar A., ailesiyle gittiği lunaparkta gondola bindi. Hareket eden gondolda dengesini kaybeden Bilal Diyar A., boşluğa düştü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bilal Diyar A., ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Bilal Diyar A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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