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Lunaparkta korkunç olay! Eğlence treni raydan çıktı: Yaralılar var

09.08.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da lunaparkta korkunç bir olay meydana geldi. Bir lunaparktaki eğlence treni raydan çıktı ve devrildi. Dehşete düşüren olayda eğlence treninden savrulan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Lunaparkta korkunç olay! Eğlence treni raydan çıktı: Yaralılar var

Feci olay, akşam saatlerinde kent merkezi Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş esnasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

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4 KİŞİ YARALANDI

Yüksekten düşüp devrilen trenden savrulan 4 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

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EĞLENCE FAALİYETİ DURDURULDU, İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle eğlence faaliyeti durdurulan lunaparkla ilgili olarak savcılıkça inceleme başlatıldığı belirtildi. (DHA)

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Giresun
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