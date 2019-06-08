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Lunaparkta tırtıl koptu: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 08:39 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunaparktaki tırtıl vagonu koptu.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunaparktaki tırtıl vagonu koptu. Olayda vagonun altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesindeki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre Melek Böleç (27), kızı Azra Böleç (7) ile birlikte tırtıla bindi. Melek Böleç tırtıldan korkarak panik yapan kızı Azra'yı sakinleştirmeye çalışırken tırtılın plastik aksamı koptu. Kopan parça ile birlikte yere düşen Melek Böleç ile kızı Azra, Meryem Özdemir (25) ve Abdurrahman Efe Özdemir (5) yaralandı. Devrilen tırtılın altında kalan yaralılara ilk müdahale lunapark görevlileri tarafından yapıldı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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