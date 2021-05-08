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Lupin 2. sezondan ilk görseller yayınlandı

08.05.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından olan Lupin 2. sezondan ilk görseller yayınlandı. Dizinin ikinci sezonunun bu yaz yayınlanması planlanıyor.

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Lupin 2. sezondan beklenen görseller geldi. Netflix’in son dönem en popüler işlerinden biri olan Lupin 2. sezonunun bu yaz yayınlanması planlanıyor.

5 bölümden oluşan ilk sezonu Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan Lupin için kısa sürede ikinci sezon onayı verilmişti. İkinci sezonun net yayın tarihi bilinmiyor ancak bu yaz yayınlanacağı biliniyor. Lupin’in ikinci sezonu ilk sezon gibi beş bölümden oluşuyor. Ana karakter Arsene Lupin karakterini oynayan Omar Sy da ikinci sezonda yine başrolde.

LUPİN 2. SEZON HAKKINDA

Assane’ın Hubert Pellegrini’den intikam alma çabası, ailesinin darmadağın olmasına yol açmıştır. Köşeye sıkışan Assane canını tehlikeye atmak pahasına yeni bir plan kurmalıdır.

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Netflix
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