Luppo nedir? Luppo neden Sokağa Çıkma Yasağında Gündem oldu!

Luppo'nun anlamı ne? Luppo Sokağa Çıkma Yasağının olduğu gün gündeme oturmayı başardı. Luppo neden gündemde?

Luppo nedir?

Luppo Şölen markasının sandviç kekidir. Vişneli ve kakolu gibi türleri vardı. Ülker Harley’e benzemektedir.

Luppo neden gündem oldu?

Luppo, Sokağa Çıkma Yasağı gelir gelmez, bir kişinin 100 kişilik markete girip sadece Luppo alması sebebiyle gündemde. Luppo yemesen olmaz diyerek tüm hesaplar dalga geçerken ülkenin gündemine oturdu.

Luppo gibi, Bilecik'te vatandaşlar, Coca Cola alan vatandaşlar ve büyük kavgalar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilir edilmez Türkiye'nin diğer gündemleriydi.



