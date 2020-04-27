Lut kavmi neden helak oldu? Lut kavmi hangi ayette geçiyor?

Bu yıl Ramazan ayı’nın ilk günü Cuma gününe denk geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ramazan Başlangıcı vesilesi ile Cuma hutbesi okudu. Ancak hutbe bazı tartışmalara yol açtı. Hutbe de bahsi geçen Lut kavmi hakkında bilgi sahibi olmayanlar da Lut kavmi neden helak oldu ve Kur’an-ı Kerim’de hangi ayette geçiyor merak ediyor. İşte Lut kavmi ile ilgili detaylar...

LUT KAVMİ NEDEN HELAK OLDU?

Kur’an’a göre de yasak olan aile içi-akraba arası ilişki, zorla cinsel ilişki ve fuhuş, “sapkınlık” olarak nitelendirilerek kavim içerisinde doğal bir hale gelmişti. Kavim içerisinde tecavüz ve fuhuş normal hale gelmişti. Lut peygamberin gönderildigi kavmin erkekleri, şehre ziyarete gelen tüm erkeklere cinsel tecavüz etmekteydi ve de herkes birbirine ve kendi ailesine tecavüz etmekteydi. Erkekler eşleri dışındakilerlede cinsel ilişki yaşıyordu. Kur’ân’a göre; bu tür sapkınlık ilk defa bu kavim içinde görülmüştür. Allah, Lût peygamberden kavmini uyarmasını istemiş ve o da uyarmış ancak kavmi, Lût peygamberi umursamamıştır. Allah, kavime tecavüz olaylarını sona erdirmek için erkek kılığında melekler göndermiştir, . Bu olaydan sonra Allah; Lût peygamberin ailesiyle beraber şehirden uzaklaşmasını istemiş, bu arada hiç arkasına bakmamasını, eşinin de helâk olacağını bildirmiştir ve neticede Lut peygamberin eşi de Lût kavmiyle yok edilmiştir.