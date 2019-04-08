HABER

"Lute'nin görev tanımını tamamlayabileceği olanaklar mümkün görülmemektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Rum lider Nikos Anastasiadis'in olumsuz tavrından vazgeçmediğini üzülerek tespit ettiklerini söyledi - Burcu: - "Bu şu demektir, geçmiş mutabakatlara saygı gösterilmemektedir. 30 Haziran'da Guterres'in sunduğu çerçeveyi aynen kabule hazır değildir. Dolayısıyla bu aşamada üzülerek söylüyorum ki Sayın Lute'nin görev tanımını tamamlayabileceği olanaklar mümkün görülmemektedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Rum lider Nikos Anastasiadis'in olumsuz tavrından henüz vazgeçmediğini, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'nin görev tanımını tamamlayabileceği olanakların mümkün görülmediğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Burcu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Lute'nin dün yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akıncı'nın Lute ile görüşmesinde siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Anastasiadis'in olumsuz tavrından henüz vazgeçmediğini üzülerek tespit ettiklerini dile getiren Burcu, şunları kaydetti:

"Bu şu demektir, geçmiş mutabakatlara saygı gösterilmemektedir. 30 Haziran'da Guterres'in sunduğu çerçeveyi aynen kabule hazır değildir. Bunu da bugün tespit etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu aşamada üzülerek söylüyorum ki, Sayın Lute'nin görev tanımını tamamlayabileceği olanaklar mümkün görülmemektedir. Sanırım bu durum 15 Nisan'da Sayın Genel Sekreter'in Güvenlik Konseyine sunacağı rapora da bu şekilde yansıtılacaktır."

Burcu, Rum tarafının dönüşümlü başkanlık yerine dönüşümlü başbakanlık önerisinin de tartışılıp reddedildiğini hatırlatarak, "Müzakereler 15 Mayıs 2015'te başladı, bundan 15 gün sonra Rum tarafı, bu öneriyi masaya tartışmaya getirmişti. Bu tartışıldı, reddedildi, sonradan kendileri de ikna oldular ki bu şekilde bir önerinin arkasında durmadılar, başkanlık sisteminde ve dönüşümlü başkanlıkta uzlaşılar üretildi. Şimdi bu hiç görüşülmemiş, sanki yeni bir konuymuş gibi bunu tekrardan gündeme getirmek, yani eski pilavı ısıtıp ısıtıp sunmak doğru bir yaklaşım değildir." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, siyasal eşitlik, dönüşümlü başkanlık, siyasal bakımdan eşitliği kanıtlamak üzere sayısal bakımdan eşit olunmayan federal organlarda en az bir olumlu oy ilkesinin uzlaşılmış hususlar olduğunu vurgulayarak, Akıncı'nın bu konuda tutumunun çok net olduğunu, Rum tarafının ilerlemek istiyorsa mevcut durumdan öteyi düşünmesi ve ilişkilere bu felsefeyle bakması gerektiğini kaydetti.

Barış Burcu, ilerleme için olmazsa olmaz üç şartı, geçmiş mutabakatlara, 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama belgesindeki ilkelere ve Crans Montana'da Guterres'in sunduğu 30 Haziran çerçevesine saygı göstermek olarak sıraladı.

Rusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydular Rusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydular
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, mazbatasını aldıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, mazbatasını aldı
Adıyaman'da, geçişi işe başvuru kuyruğuAdıyaman'da, geçişi işe başvuru kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Burcu KKTC

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar!

Kritik FETÖ davasında karar!

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

Karlar eriyince evleri su bastı

Karlar eriyince evleri su bastı

Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.