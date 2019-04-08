"Bu şu demektir, geçmiş mutabakatlara saygı gösterilmemektedir. 30 Haziran'da Guterres'in sunduğu çerçeveyi aynen kabule hazır değildir. Bunu da bugün tespit etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu aşamada üzülerek söylüyorum ki, Sayın Lute'nin görev tanımını tamamlayabileceği olanaklar mümkün görülmemektedir. Sanırım bu durum 15 Nisan'da Sayın Genel Sekreter'in Güvenlik Konseyine sunacağı rapora da bu şekilde yansıtılacaktır."

Akıncı'nın Lute ile görüşmesinde siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Anastasiadis'in olumsuz tavrından henüz vazgeçmediğini üzülerek tespit ettiklerini dile getiren Burcu, şunları kaydetti:

Burcu, Rum tarafının dönüşümlü başkanlık yerine dönüşümlü başbakanlık önerisinin de tartışılıp reddedildiğini hatırlatarak, "Müzakereler 15 Mayıs 2015'te başladı, bundan 15 gün sonra Rum tarafı, bu öneriyi masaya tartışmaya getirmişti. Bu tartışıldı, reddedildi, sonradan kendileri de ikna oldular ki bu şekilde bir önerinin arkasında durmadılar, başkanlık sisteminde ve dönüşümlü başkanlıkta uzlaşılar üretildi. Şimdi bu hiç görüşülmemiş, sanki yeni bir konuymuş gibi bunu tekrardan gündeme getirmek, yani eski pilavı ısıtıp ısıtıp sunmak doğru bir yaklaşım değildir." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, siyasal eşitlik, dönüşümlü başkanlık, siyasal bakımdan eşitliği kanıtlamak üzere sayısal bakımdan eşit olunmayan federal organlarda en az bir olumlu oy ilkesinin uzlaşılmış hususlar olduğunu vurgulayarak, Akıncı'nın bu konuda tutumunun çok net olduğunu, Rum tarafının ilerlemek istiyorsa mevcut durumdan öteyi düşünmesi ve ilişkilere bu felsefeyle bakması gerektiğini kaydetti.

Barış Burcu, ilerleme için olmazsa olmaz üç şartı, geçmiş mutabakatlara, 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama belgesindeki ilkelere ve Crans Montana'da Guterres'in sunduğu 30 Haziran çerçevesine saygı göstermek olarak sıraladı.

