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"Lütfen bizleri nefessiz bırakmayın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te aralarında Suriyelilerin de bulunduğu öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e moral vermek amacıyla mektup yazdı, ay-yıldız koreografisi yaparak asker selamı verdi - Suriyeli öğrenci Fatma Silo'nun mektubundan: - "Fırat'ın doğusu sizler sayesinde nefes alacak. Lütfen bizleri nefessiz bırakmayın. Ey Türk'ün askeri, ilerle ve hiç durma. Bir medeniyet, bir insanlık seni bekliyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aralarında Suriyelilerin de bulunduğu ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e moral vermek amacıyla mektup yazdı, ay-yıldız koreografisi yaparak asker selamı verdi.

Pakize Kemal Öğücü Ortaokulu eğitim gören aralarında Suriyelilerin de bulunduğu öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekatta görevli askerlere mektup yazdı.

Okul Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, birkaç öğrencinin askere mektup gönderme talebiyle başlayan girişimini tüm okula yaydıklarını belirterek, "Mektuplarda gördük ki çocuklarımız, askerlerin kendilerinin geleceği için Suriye'de bulunduğunu anlamaları bizleri gururlandırdı." dedi.

Yaklaşık 7 yıl önce ailesiyle Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Fatma Silo, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Ey şanlı kahramanlarım, ben savaşın gözyaşlarının, yokluğun altında kalıp, sizin gibi şanlı Türk askerlerinin beni kurtarmasıyla var olan, hayata daha yeni adım atmaya başlamış olan Suriyeli bir çocuğum. O zorlu savaşta beni sizin gibi şanlı askerler kurtarırken yaralandı, kan kustu ve için için bize ağladı ama hiç yılmadı, 'sonumuz ya şehit olmak ya da gazi olmaktır' dedi. Böyle zorlu ve şerefli bir yola çıktınız ve biliyorum ki 'Biz ya gaziyiz ya da şehit' gururuyla ilerliyorsunuz. Şu an, şu saniye sizleri bekleyen milyonlarca insan ve elleri bomboş olan çocuklar var. Lütfen o ellerindeki boşluğu doldurun. Çünkü Fırat'ın doğusu sizler sayesinde nefes alacak. Lütfen bizleri nefessiz bırakmayın. Ey Türk'ün askeri, ilerle ve hiç durma. Bir medeniyet, bir insanlık seni bekliyor."

Öğrenciler, okul bahçesinde ay-yıldız koreografisi yaparak asker selamı verdi.

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