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Lütfi Elvan: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan kimdir?

10.11.2020 00:49 | Son Güncelleme

Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

Lütfi Elvan: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan kimdir?

Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

İletişim Başkanlığı'ndan pazartesi akşamı yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa talebini kabul ettiği belirtilmişti.

Mersin milletvekili olan Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Elvan daha önce ulaştırma ve kalkınma bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

İTÜ'den mezun oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 1962 yılında doğan Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi.

İngiltere Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans eğitimini 1986'da tamamladı.

ABD'de Delaware Üniversitesi'nde ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995'de bitirdi.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu.

OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

İlk bakanlık görevi ulaştırma

23 ve 24. dönemde Karaman, 25. dönemde Antalya ve 26. dönemde Mersin milletvekili seçildi.

23. dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

64. hükümette başbakan yardımcısı ve 65. hükümette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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