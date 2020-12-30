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  4. Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla 'ekonomi ve reform toplantısı' yapıldı

Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla 'ekonomi ve reform toplantısı' yapıldı

30.12.2020 18:55 | Son Güncelleme:
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Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla 'ekonomi ve reform toplantısı' yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakanın katılımıyla "ekonomi ve reform" gündemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, "Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı. (AA)

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