beş çapulcu ile o bölgede bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır. Biz güçlü bir ülkeyiz. Onun için bu hesabı yapanlar, Türkiye’ye karşı hesap peşinde olanlar bunu çok iyi düşünmeliler” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Mersin’de, partisinin il başkanlığında partililerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. AK Parti Mersin il binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Elvan’ın yanı sıra İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve partililer katıldı. “Bu vatanın evlatları kadar yüksek vatan ve bayrak sevgisine sahip başka bir millet bulamazsınız”

Elvan, bayramlaşmadaki konuşmasında, tüm Mersinlilerin, İslam Aleminin ve bu ülke için, vatan için, al bayrak için mücadele eden herkesin bayramını kutladı. Şehitleri rahmetle anan, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Elvan, onlarla gurur duyduklarını söyledi. Elvan, “Hangi ülkeye giderseniz gidin, bu vatanın evlatları kadar yüksek vatan ve bayrak sevgisine sahip başka bir millet bulamazsınız. Onun için biz milletimizle gurur duyuyoruz. İnşallah bu bayram da kardeşlik duygularımızın daha da güçlenmesine, birlik ve beraberliğimizin daha da artmasına, ülkemizin daha da güçlenmesine, düşmanlarımıza cevap verebilecek nitelikte güçlü bir ülke konumuna gelmemize vesile olur” diye konuştu.

“Üç-beş çapulcu ile o bölgede bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır”

“Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz” diyen Elvan, son 17 yılda sağladığı gelişmeye, gücüne güç katan, ihracatını ve milli gelirini üçe, dörde katlayan ve her geçen gün daha da iyi bir konuma giden Türkiye’ye karşı yine her geçen gün özellikle dışarıdan saldırıların arttığına dikkat çekti. Elvan, “Bir taraftan güneyimizde bir terör koridoru oluşturma yolunda büyüyen bir çaba sarf edilirken, diğer tarafta da ‘Doğu Akdeniz’de acaba Türkiye’yi sıkıştırabilir miyiz? Türkiye’yi daha zor duruma sokabilir miyiz? Türkiye’nin önünü nasıl ve ne şekilde kesebiliriz?’ arayışı içerisinde olanlar var. Düne kadar terör örgütleri dedikleri örgütleri destekleyenler, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye gibi güçlü ve ittifak konumunda olan bir ülkeye karşı maalesef üç-beş çapulcu ile o bölgede bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır. Biz güçlü bir ülkeyiz. Biz güçlü bir devletiz. Onun için bu hesabı yapanlar, Türkiye’ye karşı hesap peşinde olanlar bunu çok iyi düşünmeliler” ifadelerini kullandı.

“Terörle beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur ve kaybedeceklerdir”

AK Parti Hükümetleri olarak bugüne kadar millet ne dediyse onu yaptıklarını belirten Elvan, hiçbir zaman dışarıdan gelen telkinleri dikkate alan, dışarıdan gelen yaklaşımları önceleyen bir yaklaşım ortaya koymadıklarını vurguladı. Vatanın, milletin birliği, üniter yapının daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa onu yaptıklarını dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

“Terör örgütleriyle mücadele etmek suç mu? Değil. Biz terör örgütlerine yönelik mücadele sergiliyoruz ama diğer tarafta terör örgütlerine destek veren ülkeler olduğunu görüyoruz. Onlar şunu unutmasınlar; terörle beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur ve kaybedeceklerdir.” “Millet Bahçesi projesi son aşamaya geldi. İhale çalışmalarına başladık”

Daha sonra Mersinlilerle iki müjde paylaşacağını söyleyen Elvan, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumunu kapsayan alana yapılması planlanan ‘Millet Bahçesi’ ve Çeşmeli-Taşucu Otoyolu ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Tevfik Sırrı Gür Stadı, karşısında yer alan aquapark ve yanındaki OYAK’a ait arazi ile ilgili çalışmalarını aşağı yukarı tamamladıklarını dile getiren Elvan, “Geçen hafta aquaparkın ilgili kuruma devir işlemini tamamladık. Projemiz son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu alanlar bir bütün olarak yemyeşil, pırıl pırıl bir millet bahçesi haline gelecek. Bununla ilgili ihale çalışmalarına da başladık. Cumhurbaşkanımız da konuyu yakından takip ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çeşmeli’den Kızkalesi çıkışına kadar olan bölüm için yakın zamanda otoyol ihalesine çıkacağız”

Geçen yıl Çeşmeli-Taşucu Otoyolunun ihalesine çıktıklarını, ancak teklif veren olmadığını kaydeden Elvan, “Biz, bu otoyol projesini yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştireceğiz. Otoyol ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızla bir araya geldik. Şu anda tüm çalışmaları tamamladık. Çeşmeli’den Kızkalesi çıkışına kadar olan bölüm için ki buraya teklif verecek firmalar da olduğunu ifade ettiler, trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu bir yer; iki aşamaya böleceğiz Çeşmeli-Taşucu Otoyolunu ve Çeşmeli’den Kızkalesi çıkışına kadar olan bölümün otoyol ihalesine yakın bir zamanda çıkacağız ve çok kısa sürede Çeşmeli-Kızkalesi arasını otoyola kavuşturacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Elvan ve beraberindekiler, partililerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Lütfi Elvan: "Üç-beş çapulcuyla terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır”

Lütfi Elvan: "Üç-beş çapulcuyla terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır”

Lütfi Elvan: "Üç-beş çapulcuyla terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır”

Lütfi Elvan: "Üç-beş çapulcuyla terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır”

Lütfi Elvan: "Üç-beş çapulcuyla terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır”

Lütfi Elvan: "Üç-beş çapulcuyla terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır”

Lütfi Elvan: "Üç-beş çapulcuyla terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır”

Lütfi Elvan: "Üç-beş çapulcuyla terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır”