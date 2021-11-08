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Lütfi Türkkan olayı: İYİ Parti lideri Akşener partisinin milletvekillerini 'Bizi sahadan çekmek istiyorlar, öfkenize yenilmeyin' diyerek uyardı

08.11.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Meclis Grubu, bugünkü olağanüstü toplantısında Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yerine, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Grup Başkanvekili seçti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkkan'ın tutumunu onaylamanın mümkün olmadığına ancak bu tür olaylarla ilerleyen süreçte de karşılaşılabileceğine dikkat çekti. Partisinin milletvekillerini uyaran Akşener, "Sakinliğinizi, sağduyunuzu koruyun; öfkenize yenilmeyin" dedi. Ankara'dan Ayşe Sayıhn'ın haberi.

Lütfi Türkkan olayı: İYİ Parti lideri Akşener partisinin milletvekillerini 'Bizi sahadan çekmek istiyorlar, öfkenize yenilmeyin' diyerek uyardı

İYİ Parti Meclis Grubu, bugünkü olağanüstü toplantısında Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yerine, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Grup Başkanvekili seçti. Türkkan, Bingöl'de bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle kamuoyundan ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine grup başkanvekilliğinden istifa etmişti. Akşener de Türkkan'ın bu görevden istifasını istemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkkan'ın tutumunu onaylamanın mümkün olmadığına ancak bu tür olaylarla ilerleyen süreçte de karşılaşılabileceğine dikkat çekti. Partisinin milletvekillerini uyaran Akşener, "Sakinliğinizi, sağduyunuzu koruyun; öfkenize yenilmeyin" dedi.

İYİ Parti Meclis Grubu'nun bugün basına kapalı yapılan toplantısına Lütfü Türkkan katılmadı. Toplantıda, "şehit yakını" olduğu belirtilen kişinin, daha önce sosyal medyadan Akşener'e ağır hakaretler de eden bir kişi olduğu hatırlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Akşener de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Türkkan'ın tutumunu onaylamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Akşener, bundan sonraki süreçte de İYİ Parti'ye yönelik bu tür "organizasyonlarla" karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin en önemli sorununun ve gündeminin ekonomi olduğunu belirten Akşener, iktidar partisinin sahada olmasından ve vatandaşın ilgisinden rahatsız olduğunu savunarak "Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğiz ve vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz" görüşünü dile getirdi.

Türkkan'a disiplin yok

İYİ Parti Meclis Grubu, küfrü ve hakareti sonrası kamuoyuna yaptığı açıklamasını yeterli bulduğu Türkkan'ın disipline sevkine gerek görmedi. İYİ Parti kaynakları, Akşener'in, Türkkan'ın grup başkanvekilliği görevinden alınmasının aslında ağır bir yaptırım olduğunu ve özür dilemesinin de yeterli görüldüğünü ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Akşener'in Türkkan'ın "milletvekilliğine son vermesi" yönündeki açıklamaları da değerlendirildi.

Toplantıda, milletvekilliğine son verme gibi bir yöntem olmadığı, milletvekilliğine son verme prosedürünün dokunulmazlık fezlekesine tabii olduğu, ayrıca iktidar mensuplarının her gün muhalefete hakaret ettiği görüşü dile getirildi.

Erhan Usta

Akşener aday gösterdi, oybirliği ile seçildi

Daha sonra grup başkanvekilliği seçimine geçildi. Edinilen bilgiye göre Akşener, başka aday çıkmaması üzerine grup başkanvekilliği için Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı tek aday olarak önerdi. Partinin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Usta, oybirliği ile grup başkanvekilliğine seçildi.

Erhan Usta, parti tüzüğünde Genel Başkan'a verilen Genel İdare Kurulu üyeleri dışından iki üye atama yetkisi doğrultusunda Akşener'in kontenjanından genel başkan yardımcılığına getirilmişti. Parti tüzüğüne göre Akşener'in önümüzdeki günlerde bu göreve yeni bir ismi ataması bekleniyor.

MHP'de grup başkanvekilliği yapmıştı

İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili olan Erhan Usta, 2018 yılında MHP Grup Başkanvekili'yken muhalefetin "Emeklilikte yaşa takılanlar"ın sorunlarının araştırılması önergesine destek verdiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bu görevden alınmıştı.

Daha sonra MHP'den istifa eden Usta, geçen yıl İYİ Parti'ye katılmış ve Akşener tarafından ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirilmişti.

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