Lütfü Savaş 'şehre sahip çıkın' demişti ama... Hatay'da deprem sonrası dikkat çeken görüntü! Otogara akın ettiler

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay yerle bir oldu. Çok sayıda insan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşta yaralandı. Evleri hasar gören veya yıkılan Hataylılar, şehirlerarası otobüs terminaline akın ederek kurtarabildikleri eşyaları ile yerle bir olan şehri birer birer terk ediyor. Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli meydana gelen peş peşe depremler sonrasında hasarlı olan binalarda tamamen yıkılırken depremzedeler hiç bir eşyalarını kurtaramadı.

'BU DEPREM 12'NİN ÜZERİNDEDİR'

40 yıldır Hatay'da yaşadığını belirten Ümit Özalp, "40 yıldır burada yaşıyorum. Doğma büyüme Hatay Antakyalıyım. Çok büyük bir deprem meydana geldi. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Evimiz, yurdumuz, çocuğumuz. İşimizden olduk. Şuan ki durumumuz içler acısı. Otobüslerle herkes ilini memleketini değiştirmeye çalışıyor. Bu depreme 7.7 diyorlar ben,hiç inanmıyorum bu deprem 12'nin üzerindedir. Çünkü taş üstünde taş kalmamış durumdadır" dedi.

'GÜNLÜK EN AZ 2 BİN YOLCU TAŞIYORUZ'

Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Genellikle yolcularımız Antalya, Mersin, İstanbul civarına gidiyor. Burada ne ev var ne de yatabileceğimiz bir yer. Herkes mağdur bir durumda. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her saat başı araba çıkıyor. Şuanda yoğunluk var. Bazıları evleri ne durumda diye geri dönüyor. Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ ‘BU ŞEHRE SAHİP ÇIKIN’ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz gün sosyal medyadan paylaştığı video ile Hataylılara seslenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha güçlü, ama daha yeşil, karbon ayak izi sıfır olan ve gelecek adına depremlerle boğuşabilen ve depremler olduğunda ayakta kalabilen bir yapıyla tekrar Hatay'ı inşa edeceğiz. Bunun için bir, bir buçuk yıla ihtiyacımız var. Bir, bir buçuk yıl içerisinde sizlerden ricamız ata şehrinizdeki mallarınızı, topraklarınızı satmayın. Çünkü burası size ecdadınızdan yadigar kaldı. Sizler çocuklarınıza, torunlarınıza bu şehri bırakıp gideceksiniz. Ama gitmeden önce hepimizin esas görevi bu şehre sahip çıkmak, bu şehri ayağa kaldırmak ve bu şehri geleceğe taşımak…

"KİMSE MALINI, TOPRAĞINI SATMASIN"

Büyük bir badire atlattık ve o badireden ders alacağız. Hep birlikte omuz omuza bu şehri tekrardan inşa edeceğiz. Hatay, kırk asırlık Türk yurdu; Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tayfur Sökmen'in ve hepimizin ecdadının bize emaneti… Hatay bizimdir, bizim kalacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kimse malını satmasın, kimse toprağını satmasın, kimse gelecek adına umutlarını kırmasın."

