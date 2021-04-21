Lütfü Savaş'tan Boupendza ve Diouf açıklaması

Türkiye'de transfer gündeminin ana maddesi olan Boupendza hakkında açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, akıllardaki soru işaretlerine son verdi.
Hatayspor ve Antalyaspor karşılaşması öncesi düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, “zevkli bir maç ve galibiyet bekliyoruz. Galatasaray öncesi ve sonrasında biraz sıkıntılar yaşadık ama maçlar üç dört gün içerisinde bir daha olunca takım fiziken ve ruhen dinlenmeden ikinci maça çıkıyor. Böyle olunca da istemediğimiz sonuçlar alabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha geniş bir kadro ile telafi edecek pozisyona geliriz. Ama biz yine de bu sene hedeflediğimiz noktadayız. İlk 10’da bitirmek istiyoruz. Buna da şükrediyoruz. İlk yılımızda herkes asansör takım diye bakıyordu bize. Asansör takım olmadığımızı gösterdik. Takım olarak örnek olmaya çalışıyoruz. Bu sene pandemi hariç durumumuzdan memnunuz bir şikâyetimiz yok” dedi.
Hatayspor’un başarılı sporcusu Mame Diouf’un Beşiktaş’a transferi ile ilgili çıkan iddiaları yanıtlayan Lütfü Savaş, “ Bu konuda Beşiktaş ile görüşülmedi. Beşiktaş Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden bir tanesidir. Görüşmek istiyorlarsa biz görüşebiliriz ama biz Mame Diouf’u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı zaten biliyorduk. Saha içinde ve saha dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor belki ama attığı kadar da zevk alıyor. Mame Diof gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız. Mame Diouf takım içinde, takım dışında, teknik heyete ve arkadaşlarına pozitif sinerji veren bir kardeşimiz. Ve bizimle olmasından da çok memnunuz. Ben uzun yıllar Hatayspor’a hizmet vereceğini düşünüyorum. Çünkü saha içinde ne kadar yardımlaşan ve koşan bir adam görüyorsanız saha dışında da aynısını görürsünüz. Ben bugüne kadar negatif bir hareketini görmedim. Senegal’i değil belki bütün Afrika’daki en sempatik, en faydalı futbolcu biri olduğunu söyleyebilirim” açıklamalarında bulundu.
Boupendza’ya Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’ın da talip olduğu iddialarını yanıtlayan Savaş, “Şu anda her iki takımla da devre arasında görüşmeler oldu ama ondan sonra herhangi bir görüşme olmadı. İngiltere ve İtalya’dan Boupendza’yı ciddi takip eden takımlar var. Şu anda büyük kulüplerden Hatayspor’daki futbolcularımız ile ilgili bir talep gelmedi” dedi.
Boupendza’nın sakatlanması ile ilgili açıklama yapan Savaş su sözlere yer verdi: “Boupendza’nın yüzük parmağının avuç içine gelen kısmında kırılma oldu. Ameliyat ettirdik. Ameliyattan beş altı gün sonra korkarak oynadı. Bu insan oynarken mutlaka elini korumak zorunda kalıyor. Ve riskli hiçbir hareket yapmıyor. Böyle olunca da verimli olamadı. Tam eli iyileşecekken de milli takıma gitti. Milli takıma gittikten sonra orada güzel bir gol attı. Ama milli takımın ikinci maçından önce Covid olduğu ortaya çıktı ve buraya geldi. Bizim antreman yapmayan oyuncuyu oynatma şansımız yoktu. Galatasaray maçına antreman yapabilen, hazır olan oyuncular ile çıkıldı. Ondan sonraki süreç içerisinde son maçlarda Boupendza tekrardan formunu buluyor. Trabzon maçında biz çok memnunduk. Çok güzel ataklar yaptı. Takıma çok faydalı oldu. Penaltıyı kazandıran da gol atan da Boupendza’ydı”
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