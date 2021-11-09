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Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi! TBMM önünde toplanıp istifa çağrısı yaptılar

09.11.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde toplanan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri tarafından istifaya çağrıldı.

Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi! TBMM önünde toplanıp istifa çağrısı yaptılar

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyesi bir grup TBMM'nin Çankaya girişinde toplanarak Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e küfreden ve tepkiler üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı "Şehide uzanan eller kırılsın", "Lütfü istifa" slognaları atarak protesto etti.

"YARIM YAMALAK ÖZRÜ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Grup adına açıklama yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Lütfü Türkan'ın hiçbir şekilde şehitten ve ailesinden özür dilemediğini vurgulayarak "Kendi koltuğunu garantiye almak için Genel Başkanı'ndan özür diledi. Biz bu yarım yamalak özrü asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Partinin Genel Başkanı'ndan bir özür ve Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç etmesini bekledik" diye konuştu.

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1 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI

Sözen, Lütfü Türkkan istifa etmesini isteyerek, şikayetçi oldukları Lütfü Türkan hakkında 1 kuruşluk tazminat davası açtıklarını da söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit İYİ Parti
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