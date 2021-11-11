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Lütfü Türkkan hakkında "hakaret ve etkili eylem" suçlamasıyla fezleke hazırlandı

11.11.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de Meral Akşener'e tepki gösteren bir yurttaşa küfretmesi nedeniyle grup başkanvekilliğinden alınan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında "hakaret" ve "etkili eylem" suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması istendi. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

Lütfü Türkkan hakkında "hakaret ve etkili eylem" suçlamasıyla fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl'de bir yurttaşa küfretmesi nedeniyle grup başkanvekilliğinden alınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında "hakaret" ve "etkili eylem" suçlamasıyla fezleke hazırladı.

Savcılık Parlamenter Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması istendi. Savcılık hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Süreç nasıl işleyecek?

Adalet Bakanlığı tarafından fezlekenin Cumhurbaşkanlığı'nca TBMM'ye sevkinin ardından, Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelebilir.

Fezleke, TBMM'ye iletildikten sonra halen gündeminde 1360 dolayında fezleke bulunan TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilecek. Komisyonun, gündeme bakmaksızın herhangi bir fezlekeyi öne çekme yetkisi bulunuyor.

Siyasi olarak Türkkan'ın fezlekesinin öne çekilmesine karar verilirse, Komisyon bünyesinde bir hazırlık komisyonu kurulacak ve en geç 1 ay içinde bu komisyon raporunu verecek. Raporu görüşecek olan üst komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verirse, fezleke TBMM Genel Kurulu'nun oyuna sunulacak.

Genel Kurul'da yapılacak oylamada dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilirse, Türkkan hakkındaki "hakaret" ve "etkili eylem" suçlamasıyla yargılanacak. Yargılama sonucunda Türkkan hüküm giyer ve bu hüküm Yargıtay tarafından onanırsa, milletvekilliğinin düşmesi gündeme gelecek. Kesin hükmün Genel Kurul'da okunması ile de milletvekilliği otomatik olarak düşecek.

Grup başkanvekilliğinden alınmıştı

Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i HDP ile birlikte hareket etmekle suçlayan ve tepki gösteren Tahir Gürmen'e önce sarılmış, Gürmen'in tepkisini sürdürmesi üzerine de küfretmişti.

'Şehit yakını' olduğu belirtilen Gürmen'e yönelik bu tutum sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiye yol açmıştı. Tepkiler üzerine Türkkan, bir video mesaj yayınlayarak partisinden ve kamuoyundan özür dilemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener

Ancak tepkilerin sürmesi üzerine, Türkkan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in talebi doğrultusunda grup başkanvekilliğinden istifa etmişti. İYİ Parti yönetimi, iktidar sözcülerinin, "milletvekilliğinden de istifa etsin" taleplerine karşın "özür" dilemesini de gerekçe göstererek, disipline sevkine ya da milletvekilliğinden istifasına gerek görmemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkkan'ın "parlamento çatısı altında barındırılmaması" gerektiğini savunarak, "milletvekilliğinin sonlandırılması için her türlü hukuki yola başvuracaklarını" söylemişti.

Akşener ise Türkkan'ın sinirlerine hakim olamayarak hata yaptığını belirtirken, geçmişte şehitlere "kelle", Abdullah Öcalan'a "sayın" dediğini belirttiği Erdoğan'ı, Türkkan'ın hatası üzerinden siyasi "rant elde etmeye" çalışmakla suçlamıştı.

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