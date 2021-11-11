Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı mı kaldırılıyor? Fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
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