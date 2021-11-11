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  4. Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı mı kaldırılıyor? Fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı mı kaldırılıyor? Fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

11.11.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı mı kaldırılıyor? Fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti
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