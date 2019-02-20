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LÜTFULLAH GÖKTAŞ YENİ GÖREVİ İÇİN ROMA'YA GİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS -  İSTANBUL / DHA Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş, yeni görevine başlamak üzere bugün İtalya'ya gitti.  THY'nin tarifeli seferiyle Ankara'dan 16.00 sıralarında İstanbul'a gelen Göktaş, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda bir süre Roma uçağının kalkış saatini bekledi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş, yeni görevine başlamak üzere bugün İtalya'ya gitti.
THY'nin tarifeli seferiyle Ankara'dan 16.00 sıralarında İstanbul'a gelen Göktaş, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda bir süre Roma uçağının kalkış saatini bekledi. Bu sırada eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile vedalaşan Göktaş, daha sonra Roma'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü
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-Lütfullah Göktaş'ın VİP'e girişi
-Recep Akdağ ile vedalaşması
-Uçağa gidişi
-Genel ve detay

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