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  4. Lviv nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da büyük patlamanın yaşandığı Lviv'in haritadaki konumu!

Lviv nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da büyük patlamanın yaşandığı Lviv'in haritadaki konumu!

10.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Liviv kentine Rusya tarafından saldırılar düzenlendi. Kiev'de de meydana gelen 3 büyük patlama sonrası İçişleri Bakanlığından Vitali Klitschko konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtip halka sığınaklardan ayrılmamaları yönünde çağrıda bulundu. Peki, Lviv nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da büyük patlamanın yaşandığı Lviv'in haritadaki konumu...

Lviv nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da büyük patlamanın yaşandığı Lviv'in haritadaki konumu!

Ukrayna'nın Liviv, Kiev, Dnipro ve Ternopil kentine saldırılar düzenlendi. Olay dünya basınında gniş yankı uyandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Peki, Lviv nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da büyük patlamanın yaşandığı Lviv'in haritadaki konumu ve detaylar haberimizde...

LVİV NEREDE?

Lviv 2. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'ne katılmış, 1991'de ise bağımsızlığının ardından Ukrayna'ya bağlı bir şehir olmuştur. Lviv, Ukrayna'nın yayıncılık ve kültür merkezi olarak bilinmektedir.

LVİV'İN HARİTADAKİ YERİ

966

LVİV'İN NÜFUSU KAÇ?

2020 verilerine göre nüfusu 755.800'dür.

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