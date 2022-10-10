Ukrayna'nın Liviv, Kiev, Dnipro ve Ternopil kentine saldırılar düzenlendi. Olay dünya basınında gniş yankı uyandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Peki, Lviv nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da büyük patlamanın yaşandığı Lviv'in haritadaki konumu ve detaylar haberimizde...

LVİV NEREDE?

Lviv 2. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'ne katılmış, 1991'de ise bağımsızlığının ardından Ukrayna'ya bağlı bir şehir olmuştur. Lviv, Ukrayna'nın yayıncılık ve kültür merkezi olarak bilinmektedir.

LVİV'İN HARİTADAKİ YERİ

LVİV'İN NÜFUSU KAÇ?

2020 verilerine göre nüfusu 755.800'dür.

