Lviv: Sığınmacılar, kan bağışı ve gönüllüler kenti

Peki, ülkenin batısında, Lviv'de durum nasıl? DW muhabiri Oleksandr Kunyzkyj’nin bölgeden izlenimleri...Dar sokakları, tarihi mimarisi, rahat kafeleri ve cıvıl cıvıl sokaklarıyla tanınan Lviv'de ilk bakışta sakin bir gün. Vatandaşları barınaklara inmeleri gerektiği yönünde uyaran sirenlerin çalmaya başlamasıyla bu sahne bir anda değişiyor. Bankomatların ve kan bağışı noktalarının önünde kuyruklarda bekleyen insanların yüzünde korku hakim.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Ukrayna'da yaşayan binlerce sivil yaşadıkları yerleri terk ederek ülke dışına ya da aralarında Lviv'in de bulunduğu ülkenin batısındaki kent ve bölgelere kaçtı.

Ülkenin batısına kaçış

Emlakçılık yapan çalışan Kateryna, ülkenin batısına gelenlerin kalacak yer bulmada sıkıntı çektiğine dikkat çekiyor. "Uzun vadeli kiralara bir şey diyemem, bunları bulmak mümkün olabilir. Ancak kısa vadeli kiralanabilen konutlar tükendi" diyen Kateryna, "Çünkü sığınmacılar konutları yıllık değil, savaşın bir an önce sona erip evlerine dönebilecekleri umuduyla haftalık ya da aylık tutuyor" açıklamasını yapıyor.

İnternetteki booking.com gibi platformlar üzerinden Lviv'de yakın bir zaman için kalacak yer bulmak mümkün değil. Airbnb'de halen birkaç seçenek mevcut olsa da bunların haftalık fiyatı 600 eurodan başlıyor. Normalde aylık kiraların 6 bin Ukrayna Grivnası, yani yaklaşık 180 euro olduğunu belirten Kateryna'ya göre bu çok yüksek bir rakam. Sadece yazın turizm sezonunda bu denli yüksek rakamlara ulaşıldığını belirten emlakçı, yaşanan durum nedeniyle fiyatlarda kaydedilen artışın kabul edilebilir olmadığını söylüyor.

Toprakları koruma çabası

"Bölgesel savunma güçleri" olarak adlandırılan gönüllülere ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine katılmak için başvurular sürüyor. Çatışmaların başlangıcından bu yana ilgili makamların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Lviv sakinlerinden Dmitro, "Buraya gelir gelmez, kendimi daha iyi hissettim. Evde oturup olanlara seyirci kalmak zor" diyor.

Dmitro temel askeri eğitim verildiği için "Bölgesel Savunma Güçleri"ne katılmayı tercih etmiş. Yine bir başka Lvivli olan Andrey "İşgalcilerin bölgemize gelmelerini, sabotaj eylemleri yaşanmasını istemiyorum. Düzen devam etsin istiyorum. Diğer kentlerdeki insanların da aynı şekilde davranacağını ve bunun etkisinin görüleceğini düşünüyorum" açıklamasını yapıyor.

Lvivli bir tasarımcı olan Wjatscheslaw Mordik ise Ukrayna silahlı kuvvetlerine katılmak için burada. Talebin yoğun olduğunu, tanıdıklarından da katılmak isteyenler olduğunu belirten Wjatscheslaw, "Başkaları ülkem ve özgürlüğüm için savaşırken evde oturmak istemedim" diyor.

Kan bağışına yoğun ilgi

Yaralan askerler için kan bağışlamak isteyenler de kentteki bağış noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kan alan gönüllülerden olan Lina, "Açılış saatinden yarım saat önceden 100 kişi toplanmıştı. Bir günde bundan daha fazla kan almamız zaten mümkün değil" diyor. Lina, geri çevirdikleri bazı kişilerin buna çok sinirlendiğine de dikkat çekti. Lina şimdilik kadınlardan kan almadıklarını, bunun nedeninin ise bir kişi en fazla iki ayda bir kan verebildiği için kadınları yedek olarak tutmak istemeleri olduğunu söylüyor.

Oleksandr Kunyzkyj / Lviv

© Deutsche Welle Türkçe

