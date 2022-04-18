Lviv’de Füze Saldırısı

Ukraynalı yetkililer bir Rus füzesinin ülkenin batısındaki Lviv kentinde yedi sivilin ölümüne neden olduğunu bildirdi. Ukrayna’nın batısı Rus işgalinin başlangıcında ülkenin geri kalanına kıyasla daha güvenli görülüyordu. Doğudaki çatışmalardan kaçanların sığındığı Lviv kenti aynı zamanda aralarında ABD büyükelçiliğinin de olduğu elçiliklerin Kiev’deki çatışmalardan kaçarak taşındıkları yerdi.

Lviv Valisi Maksim Kozitski, ilk bilgilere göre Polonya sınırına 60 kilometre mesafedeki Lviv’e dört füzenin isabet ettiğini, bunlardan üçünün henüz ordu tarafından kullanılmayan depoları ve sonuncusunun bir oto tamir istasyonunu hedef aldığını kaydetti.

Vali, oto tamir istasyonuna düzenlenen saldırıyı ‘‘barbarca’’ olarak değerlendirdi ve bunun tamamen sivil bir tesis olduğunu belirtti.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, ölen yedi kişinin en gencinin 30 yaşında olduğunu söyledi. Sadoviy, patlamada ayrıca 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya ‘‘özel askeri operasyon’’ olarak nitelendirdiği Ukrayna işgalinde çatışmalarda sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor. Rusya Ukrayna’da savaş suçu işlediği iddialarını da reddederek bunların Ukrayna tarafından barış görüşmelerini baltalamak için tasarlandığını öne sürüyor.

Batılı ülkeler ve Kiev, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i gerekçesiz bir savaş başlatmakla suçluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’da gece saatlerinde yüzlerce askeri hedefi vurduğunu bildirmişti. Açıklamada Harkiv, Zaporizhzhia, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerinde ve ülkenin güney ve doğusundaki Mykolayiv limanında 16 Ukrayna askeri tesisinin havadan fırlatılan füzelerle imha edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı 108 bölgeye hava saldırısı düzenlediği ve Rus topçularının 315 Ukrayna askeri hedefini vurduğu belirtilmişti.

Kuzeyde Ukrayna’nın direnişiyle geri çekilmek zorunda kalan Moskova, kara saldırısını doğudaki Donbas bölgesine yönlendirdi. Rusya başkent Kiev dahil diğer hedeflere ise uzun mesafeli saldırılar başlattı.

Rusya şimdi ise uzun süredir kuşatma altındaki Mariupol’u tamamen kontrol etmeye çalışıyor. Mariupol Moskova açısından Rus yanlısı ayrılıkçıların elindeki toprakları Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım bölgesiyle birleştiren “büyük bir stratejik ödül” niteliğinde.

‘‘MARİUPOL HALA RUSLAR’IN KONTROLUNA GEÇMEDİ’’

Ukrayna Savunma Bakanlığı Mariupol’daki durumun ‘‘çok zor’’ olduğunu ancak şehrin hala tamamen Rusya kontroluna geçmediğini bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus hava kuvetlerinin bombardımanının gece saatlerinde yüzde 50 arttığını ve Ukrayna’nın altyapısının gittikçe daha çok hedef olmaya başladığını bildirdi.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili de Rusya’nın Ukrayna’ya takviye asker gönderdiğini, bu nedenle liman kenti Mariupol’un durumunun hala ortada olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansına açıklama yapan yetkili ‘‘Mariupol üzerindeki çekişmenin hala devam ettiği değerlendirmesindeyiz. Hava tehdidi füze saldırıları, havadan gelen bombalar ve topçu atışıyla devam ediyor’’ diye konuştu.

Yetkili, ülkenin güneyinde ve doğusundaki tabur taktik gruplarının sayısının 11 artarak 76’ya çıktığını bildirdi.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov ise televizyonda yaptığı açıklamada ‘‘Bu sabah işgalciler Donetsk, Luhansk ve Harkiv bölgelerinde cepe hattının neredeyse tamamı boyunca savunmamızı aşmaya çalıştı’’ diye konuştu.

Danilov, Rus birliklerinin bu sabah doğuya başlatmaya hazırlandıkları saldırının aktif aşamasına geçtiklerini bildirdi.

UKRAYNA’NIN DOĞUSUNDA YENİ SALDIRI İŞARETLERİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanlığı da Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yeni bir saldırı başlatacağına dair işaretler aldıklarını bildirdi.

Silahlı Kuvvetler tarafından Facebook’tan yapılan açıklamada Rusya askeri güçlerinin Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında kontrol sağlamaya odaklandığı belirtildi.

Açkıklamada Mariupol’da çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Harkiv Bölge Valisi ise yetkililerin çatışmaların çıkması beklenen kentin iki bölgesinden tahliyeleri sürdürdüklerini kaydetti.

Savcılık ofisinden yapılan açıklamada ise Harkiv’de bir yerleşim bölgesindeki çocuk parkı yakınına isabet eden top mermilerinin bir erkek, bir kadın, iki kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Ukraynalı yetkililer Kiev yakınındaki Irpin kasabasının Mart sonunda Rus güçlerinden alınmasından bu yana 269 cesedin incelendiğini bildirdi.

Savaştan önce nüfusu yaklaşık 62 bin olan kasaba Rus askerleri kuzey bölgelerinden çekilip doğuya odaklanmadan önce çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerden biriydi.

Adli soruşturma biriminin başkan yardımcısı Serhiy Panteleyev, ölüm nedeninin belirlemek için adli tıp raporu üzerinde çalışıldığını bildirdi ve Irpin’de sivillerin vurulduğu iddialarının olduğu yedi bölgenin incelendiğini kaydetti.

BM: ‘‘UFUKTA İNSANİ ATEŞKES GÖRÜNMÜYOR’’

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna’da sivil ölümlerin sayısının 17 Nisan itibarıyla 2 bini geçtiğini bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Ukrayna ve Rus güçleri arasında insani ateşkesin henüz ufukta görünmediğini söyledi.

New York’ta BM’nin merkezinde gazetecilere bilgi veren Griffiths, Rus yetkililerin henüz yerel ateşkesleri takvimlerinin üst sırasına koymadığını söyledi.

Griffiths, BM yetkililerinin gelecek günlerde bir insani yardım konvoyunu doğudaki Donetsk’e göndermeyi ve buradan da yardım malzemelerini Luhansk bölgesine aktarmayı planladıklarını bildirdi.

