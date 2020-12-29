Lyme nasıl bir hastalıktır ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Kene kaynaklı olan Lyme hastalığı nedir birlikte öğrenelim. Bu hastalık kene benzeri canlıların veya parazitlerin insan vücuduna yapışması ile ortaya çıkar. Böylece taşıdıkları bütün virüsler insana bulaşır. Bu da çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle yaz mevsimlerde artış gösteren kene yapışmasından korunmak için her zaman tedbirli olmak gerekir. Lyme Nedir ve Nasıl Bulaşır? Lyme hastalığı doktorlar tarafından bir enfeksiyon çeşidi olarak görülür. Bu hastalığa 4 farklı bakteri türü sebep olur. Bu bakteriler tıp dilinde borrelia burgdorferi ve mayonii ile borrelia afzelii ve garinii şeklinde adlandırılır. İnsan vücuduna yayılan bu hastalık tedavi edilmediği takdirde felce sebebiyet verebilir. Lyme hastalığı etkeni olan spiroket kenelere fare ve yarası gibi hayvanlardan geçer. Kene ısırmasıyla yoluyla da insana bulaşır. Ancak insandan insana temas yoluyla bulaşmaz. Bu hastalık daha çok ABD ve Avrupa ülkelerinde görülse de Türkiye’de lyme hastalığına yakalanan kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Bu sebeple herhangi bir şekilde kene ısırmasına maruz kaldığınızda hemen en yakın acile başvurmanız gerekir.

Lyme Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Lyme hastalığı belirtileri diğer hastalıklara ait olan semptomlara çok fazla benzer. Bu sebeple taklitçi olarak nitelendirilir. Lyme hastalığının ilk başlarda tespit edilmesi zor olabilir. Hasta olan kişide, 3 ayrı evreye göre farklı semptomlar gözlenebilir. Birinci evrede hastalık henüz vücuda yayılmadığı için çok bariz bir belirti ortaya çıkmaz. İkinci evrede hastalık vücuda yayılarak ilerler ve baskın semptomlar kendini göstermeye başlar. Bu evrede olan hastaların durumu daha ağır olur ve tanı daha kesin şekilde konulabilir. Tüm bu belirtiler kene ısırmasından hemen sonra ortaya çıkmayabilir. Çoğu Lyme hastalığında belirtiler 1-1,5 ay sonra kendisini göstermeye başlar. Bazı kene ısırıklarında semptomların hiçbirisi görülmeyebilir. Ancak bakteriler sinsice vücuda yayılarak 1 yıl sonra ortaya çıkan sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden her kene ısırığında mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Peki bu hastalığa yakalanan kişiler genel olarak hangi zorluklarla karşılaşır? İşte Lyme hastalarında en sık görülen belirtiler:

Yüksek ateş

Titreme

Tüm vücutta hissedilen halsizlik

Baş ağrısı

Eklem bölgelerinde meydana gelen ağrılar

Boyun tutukluğu

Isırılan bölgede kızarıklık veya şişkinlik

Bölgesel uyuşmalar ve karıncalanmalar

Yüz kaslarının yumuşaması

Nefes güçlüğü

Uyku düzeninin bozulması

Göğüs ağrıları

Hafıza problemleri

Konuşmada ve düşünmede yaşanan zorluklar

Lenf bezlerinin şişmesi

Karaciğerde görülen iltihaplanma

Kalp çarpıntısı

Görme yetisinde meydana gelen bozukluk Lyme Hastalığına Yakalanan Kişiler Nasıl Tedavi Edilir? Bu hastalık bakteri kaynaklı olduğu için genellikle antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotiklerin hastaya veriliş şekli oral ve intravenöz olarak farklılaşır. Oral yollu antibiyotik tedavisinde ilaç ağızdan alınması yeterli olur. Bu yöntem daha çok erken teşhis edilen hastalıklarda kullanılır. Antibiyotiklerin çeşidi hastanın hamile, çocuk ve emziren anne olmasına göre değişir. İntravenöz olarak adlandırılan antibiyotik tedavisi ise damar yolu açılarak uygulanır. Bu daha çok bakterinin büyük bir alana yayıldığı hastalarda kullanılır. Damar yolu ile seftriakson veya penisilin gibi antibiyotikler tercih edilir. Lyme hastalığı tedavi süreci hastanın genel sağlık durumuna ve kaçıncı evrede olduğuna göre değişir. Oral tedavinin etkisini görmesi için en az 10 günlük sürenin geçmesi gerekir. Hastanın tam anlamıyla iyileşmesi 15 ila 20 günü bulabilir. Damar yolundan yapılan tedaviler ise en az 15 gün sonra etkisini göstermeye başlar. Hastanın iyileşme süresi de 30 günü bulabilir. Lyme Hastalığından Korunmak İçin Neler Yapılabilir? Kene ısırığıyla bulaşan ve enfeksiyonel bir hastalık olan Lyme’dan birkaç şeye dikkat ederek korunmak mümkündür. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar: