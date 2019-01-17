Lyon Üniversitesi'ndeki patlama kamerada

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.
Fransa'nın Lyon Üniversitesi kütüphanesinde patlama
Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon'un Villeurbanne banliyösünde Claude Bernard Üniversitesinin Doua kampüsünün bir binasının çatısında önce yangın çıktı, ardından 3 gaz şişesi patladı.
Haberlerde, patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.
Çatıdaki patlama amatör kamera tarafından görüntülendi.
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