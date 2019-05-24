Lyon'da Patlama: 10 Yaralı

Fransa'nın Lyon kentinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre biri çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, patlama bir ekmek fırınının içinde ya da önünde meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz net değil ancak bomba olduğundan şüpheleniliyor. Yerel saatle 17.30 civarında bisikletli birisinin ekmek fırını zinciri Brioche Doree'nin önüne bir valiz bıraktığı, bisikletlinin halen arandığı kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Lyon'da bir saldırı oldu. Ölen yok ama yaralılar var" derken, Lyon savcılığı "kasten adam öldürme" iddiasıyla soruşturma açtı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bilgi yok.

