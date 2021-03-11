Lyon’da tansiyon yükseldi, araçlar ateşe verildi

Fransa’nın Lyon kentinde 13 yaşında bir çocuğun 3 Mart’ta scooter’ı ile dolaştığı sırada geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanmasından polisi sorumlu tutan kent sakinleri ile polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Gençler 1 haftadır caddelerdeki araçları ve çöp konteynerlerini ateşe veriyor.

Fransa’nın Lyon kentinin Duchere bölgesinde 3 Mart’ta 13 yaşında bir çocuk scooter’ı ile dolaştığı sırada kaza geçirerek ağır yaralanırken, bölge sakinleri çocuğun polise ait sivil bir araç tarafından kovalandığını iddia etti. Olaydan polisi sorumlu tutan Lyon sakinleri, Valiliğin polisin olayla herhangi bir şekilde bağlantısı olmadığını, soruşturmanın devam ettiğini açıklamasına rağmen 1 haftadır La Duchere, Rillieux-la-Pape ve Bron semtlerinde bazı araçları ateşe veriyor, bazılarının da camlarını kırıyor. Lyon Valiliği, son olarak dün akşam saatlerinde kentin Mermoz-Pinel semtinde araçların ve 5 çöp konteynerinin yakıldığını açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz Cumartesi günü La Duchere semtinde gençler ve polis arasında çatışma çıkmasının ardından 9 kişi gözaltına alınmış, Bron bölgesinde ise 30 kişilik bir grup polis aracına saldırmıştı. Olayların kontrolden çıkmasının ardından Paris’ten Lyon’a 200’den fazla takviye polis gönderilmişti.

