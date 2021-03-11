HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lyon’da tansiyon yükseldi, araçlar ateşe verildi

Lyon’da tansiyon yükseldi, araçlar ateşe verildi

11.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın Lyon kentinde 13 yaşında bir çocuğun 3 Mart’ta scooter’ı ile dolaştığı sırada geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanmasından polisi sorumlu tutan kent sakinleri ile polis arasında çatışmalar yaşanıyor.

Fransa’nın Lyon kentinde 13 yaşında bir çocuğun 3 Mart’ta scooter’ı ile dolaştığı sırada geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanmasından polisi sorumlu tutan kent sakinleri ile polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Gençler 1 haftadır caddelerdeki araçları ve çöp konteynerlerini ateşe veriyor.
Fransa’nın Lyon kentinin Duchere bölgesinde 3 Mart’ta 13 yaşında bir çocuk scooter’ı ile dolaştığı sırada kaza geçirerek ağır yaralanırken, bölge sakinleri çocuğun polise ait sivil bir araç tarafından kovalandığını iddia etti. Olaydan polisi sorumlu tutan Lyon sakinleri, Valiliğin polisin olayla herhangi bir şekilde bağlantısı olmadığını, soruşturmanın devam ettiğini açıklamasına rağmen 1 haftadır La Duchere, Rillieux-la-Pape ve Bron semtlerinde bazı araçları ateşe veriyor, bazılarının da camlarını kırıyor. Lyon Valiliği, son olarak dün akşam saatlerinde kentin Mermoz-Pinel semtinde araçların ve 5 çöp konteynerinin yakıldığını açıkladı.
Öte yandan geçtiğimiz Cumartesi günü La Duchere semtinde gençler ve polis arasında çatışma çıkmasının ardından 9 kişi gözaltına alınmış, Bron bölgesinde ise 30 kişilik bir grup polis aracına saldırmıştı. Olayların kontrolden çıkmasının ardından Paris’ten Lyon’a 200’den fazla takviye polis gönderilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılarTürkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar
Öğle namazı nasıl kılınır?Öğle namazı nasıl kılınır?

En Çok Okunan Haberler

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar? İşte sınav soruları

Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar?

Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

97 yıl sonra gelen müjde: Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk miras kaldı

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Bankadan 1 milyon lirasını çektirdikleri yaşlı kadına 'evini de sat' deyince yakalandılar

Bankadan 1 milyon lirasını çektirdikleri yaşlı kadına 'evini de sat' deyince yakalandılar

Sosyal medya Abdurrahman Çığ olayını konuşuyor! Anlattıkları Palu Ailesi'ni hatırlattı

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Palu Ailesi'ni hatırlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.