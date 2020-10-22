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Lyon’da tren istasyonunda bomba alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon kentindeki Part-Dieu tren istasyonunda şüpheli paket bulunması üzerine bölge boşaltıldı.

Fransa’nın Lyon kentindeki Part-Dieu tren istasyonunda şüpheli paket bulunması üzerine bölge boşaltıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri geldi.
Fransa’nın Lyon kentindeki Part-Dieu tren istasyonunda şüpheli bir paket bulunması üzerine bomba alarmı verildi. Lyon polisi bomba tehdidi üzerine tren istasyonunu boşaltırken, olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Boşaltılan tren istasyonunun etrafı kordona alındı. Twitter üzerinden vatandaşlara seslenen polis, görevlilerin işini zorlaştırmama çağrısında bulundu. Bazı tren seferleri iptal edilirken, çoğu sefer de en az bir saat gecikme olacağı duyuruldu.

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