HABER

Lyon’daki patlamada yaralı sayısı 13’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon kentinin ünlü Bellecour Meydanı’nda patlayan paketin şüphelisinin halen arandığı ve yaralı sayısının 13’e çıktığı öğrenildi.

Lyon’daki patlamada yaralı sayısı 13’e yükseldi

Fransa’nın Lyon kentinin ünlü Bellecour Meydanı’nda patlayan paketin şüphelisinin halen arandığı ve yaralı sayısının 13’e çıktığı öğrenildi. Cuma akşamı gerçekleşen patlamanın şüphelisi araştıran yetkililer görgü tanıklarına yardım çağrısında bulundu.
Fransa’nın Lyon kentinin ünlü Bellecour Meydanı’nda Cuma akşamı gerçekleşen patlamada yaralı sayısı 13’e yükseldi. Patlayan paketin şüphelisinin belediye kameralarındaki fotoğrafını yayınlayan güvenlik güçleri görgü tanıklarına yardım çağrısında bulundu. Bisikletli ve 30’lu yaşlarda olduğu öğrenilen şüphelinin kimliği ve saldırı sebebi hakkında henüz bilgi bulunamamışken her türlü terör ihtimalinin de araştırıldığı bildirildi.
Japonya seyahatinden dönen Lyon Belediye Başkanı ve eski İçişleri Bakanı olan Gerard Collomb, "Lyon sakin bir şehirdir, olaydan ötürü çok şaşırdım ve üzüldüm” açıklamasını yaptı.
Öte yandan yaralananlar arasında ağır yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Siirt’te toprağa gömülü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildiSiirt’te toprağa gömülü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Elektrik ısıtıcıda su ısıtan kadın, akıma kapılarak öldüElektrik ısıtıcıda su ısıtan kadın, akıma kapılarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketlilik! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketlilik! Vurularak etkisiz hale getirildi

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.