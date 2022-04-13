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LYS ne demek? LYS ne anlama gelmektedir? LYS açılımı nedir?

13.04.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LYS açılımı ve ne anlama geldiği araştırılan konulardan biridir. Günümüzde öğrenciler için hazırlanan sınavlardan biri de, LYS'dir. LYS sınavını duyanlar bir takım araştırmalar yapabiliyor. İşte LYS açılımı ve ne anlama geldiğine dair detaylar!

LYS ne demek? LYS ne anlama gelmektedir? LYS açılımı nedir?

LYS kısaltmasının açılımı merak edilip araştırılıyor. LYS kısaltmasını anlamının ne olduğunu hem öğrenciler hem de yetişkinler sorguluyor. LYS sözcüğü, Lisans Yerleştirme Sınavı'nı ifade eden bir kelimedir. LYS kısaltması günümüzde bir sınav türüdür. LYS sınavına dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

LYS NE DEMEKTİR? LYS AÇILIMI NEDİR?

Kurumlara ait olarak kullanılan kısaltmalar günümüzde çok araştırılabiliyor. Bireyler kelimelerin kısaltmasını gördüklerinde anlamı konusunda bilgi sahibi olamıyor. LYS kelimesi de, kişilerin gördüğü kısaltma türleri arasındadır.

Kullanılan LYS kısaltmasının neyi anlattığı öğrenilmek istenebiliyor. LYS, öğrencilerin giriş yaptığı Üniversite sınavıdır. Öğrenciler ikinci oturumda LYS sınavına girerek, üniversiteye geçiş sağlayabiliyor. LYS, herkesin duyduğu ve karşılaştığı bir kısaltmadır. Lisans Yerleştirme Sınavı, LYS olarak kısaltılarak kullanılıyor.

LYS NEYİN KISALTMASIDIR?

Kısaltmalardan biri olan LYS, herkes tarafından merak ediliyor: Öğrenciler üniversiteye hazırlanırken sınav türlerini araştırabiliyor. Sınavlar araştırılırken genellikle farklı kısaltmalar görülüyor. LYS kısaltması da öğrencilerin internette gördüğü bir kısaltmadır. LYS, üniversiteye geçiş sağlayacak olan öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Lisans Yerleştirme Sınavı olarak bilinen ve LYS olarak kısaltılan bir sınav türüdür. Üniversite öğrencileri LYS kısaltmasını yaygın olarak kullanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM LYS
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