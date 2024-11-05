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M çiçeği varyantı 'Klad 1b' tehlikesi büyüyor! O ülkede 2 vaka daha açıklandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.11.2024 09:12
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İngiltere'nin sağlık güvenlik ajansı (UKHSA) pazartesi yaptığı açıklamada, yeni mpox varyantı 'Klad 1b'ye ait iki vaka daha tespit edildiğini ve toplam doğrulanmış vaka sayısının üçe çıktığını duyurdu.

M çiçeği varyantı 'Klad 1b' tehlikesi büyüyor! O ülkede 2 vaka daha açıklandı

M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ağustos ayında ilan edilen küresel acil durum ile bağlantılı olan virüsün yeni bir formu.

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Reuters'ta yer alan habere göre; UKHSA, "Mpox, yakın temasın olduğu evlerde çok bulaşıcıdır, bu nedenle aynı ev içerisinde daha fazla vaka görmek beklenmedik bir durum değildir" dedi.

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UKHSA geçen hafta, Afrika'daki etkilenen ülkelere yakın zamanda seyahat eden bir hastada ilk vakanın Londra'da tespit edildiğini ve kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

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UKHSA, iki yeni hastanın da şehirde uzman bakımı altında olduğunu ve sağlık çalışanlarının herhangi bir doğrulanmış vakaya müdahale etmek için donanımlı ve hazır olduğunu söyledi.

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (Africa CDC) göre, bu yıl 19 Afrika ülkesinde 48 binden fazla şüpheli mpox vakası görüldü ve bunlardan 1.048'i ölümle sonuçlandı. Kıtadaki vaka sayısı geçen yıla göre %500 arttı. Mpox klad 1b ayrıca Almanya, İsveç, Hindistan ve Tayland'da da rapor edildi.

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Mpox, tipik olarak grip benzeri semptomlara ve irin dolu lezyonlara neden olan viral bir enfeksiyondur ve genellikle hafif olsa da öldürebilir. Klad 1b'nin klad 2'den daha şiddetli hastalığa neden olduğu düşünülmektedir. Her iki form da cinsel temas da dahil olmak üzere yakın fiziksel temas yoluyla bulaşabilir.

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Anahtar Kelimeler:
M Çiçeği Virüsü
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