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M Çiçeği Virüsü 18 ülkeye yayıldı! Ölenlerin sayısı bini geçti... Belirtileri ve tedavi yöntemi nedir?

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
17.10.2024 22:52
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Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) M Çiçeği Virüsü (Mpox) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada kıta genelinde 1100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Virüs, Afrika'nın 18 ülkesine yayılırken, vaka sayısı 42 bini geçti.

M Çiçeği Virüsü 18 ülkeye yayıldı! Ölenlerin sayısı bini geçti... Belirtileri ve tedavi yöntemi nedir?

Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya basına yaptığı açıklamada, M Çiçeği Virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son bir haftada 3 bin 51 vaka tespit edildiğini aktaran Kaseya, 50 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan Zimbabve ve Zambiya'da da yeni vakalar bildirildiği aktarıldı.

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SALGIN NEDENİYLE 1100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaseya açıklamasında, Afrika'nın 18 ülkesinde salgının yayıldığını belirterek, vaka sayısının 42 bin 438'e yükseldiğini ve salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'e çıktığını belirtti. Öte yandan Kaseya, M çiçeği vakalarının yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildiğini aktardı.

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KEMİRGEN HAYVANLARDAN VEYA ENFEKTE OLMUŞ İNSANDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

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M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
virüs Afrika
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