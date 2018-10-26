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M-FECT İstanbullu hayranlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 23:01 | Son Güncelleme

K-Pop'un en önemli erkek idol gruplarından M-FECT, CRR'de İstanbullu hayranlarına müzik ziyafeti sundu

İSTANBUL (AA) - Güney Koreli pop müzik (K-Pop) grubu M.FECT, geçen yıl Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü etkinliğinde Ankara'da verdiği konserin ardından bu kez de İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Kore Turizm Organizasyonu ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nin iş birliğiyle düzenlenen konser, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Koreli ünlü oyuncu Kihyun Kim'ın sunuculuğunu üstlendiği konserde, hayranları grubun en sevilen şarkısı "Just You"yu hep bir ağızdan söyledi.

Konser sonrasında ise M-FECT ile fan buluşması da gerçekleşti.

Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Kore ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların yıllardır süregeldiğini belirterek, "Bu ilişkilerimiz Türk ordusunun Kore Savaşı'na katılması ve 2002 Dünya Kupası'nda yaşanan yarı final dostluk maçı sonrasında politika, ekonomi, kültür ve eğitim gibi birçok alanda gelişerek artmıştır. Bu bağlarımız siz K-Pop ve Kore sevenlerin ilgi ve faaliyetleri sayesinde daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Kore ve Japonya'da geniş kitlelere hitap eden bir K-Pop grubu olan M-FECT, 5 kişiden oluşuyor. Büyük çıkışını 4 yıl önce yapan ve hayranlarından büyük beğeni toplayan grubun, 4. albümü müzik marketlerde yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong K-Pop M-FECT

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