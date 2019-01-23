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"M. Salah" markalı ürünlere Arap ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

İngiliz takımı Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın isminden yola çıkarak geliştirdiği markasını tescil ettiren, bunu bebek, çocuk giyiminde kullanan Bursalı firmanın ürünlerine özellikle Arap dünyasından büyük talep geliyor - Firma sahibi Süleyman Bilgi: - "İşimize yansıması süper oldu, ilgi arttı. Salah, Mısırlı olduğu için Cezayir ve Libya'dan müşteriler, bütün Araplar çok seviyor. Ondan dolayı bütün Arapların ilgisini çekti"

BÜŞRA NUR ÖZCAN - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve son dönemde adından çokça bahsettiren Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın isminden yola çıkarak oluşturdukları markasını Türk Patent ve Marka Kurumunda tescil ettiren firmanın bebek ve çocuk giyim ürünleri, özellikle Araplardan yoğun ilgi görüyor.

Bursa'da faaliyet gösteren, futbol sevdalısı bir girişimci, geçen yıl üstün performansıyla "Yılın Afrikalı Futbolcusu" unvanı verilen Müslüman futbolcunun ismini kendisine ilham kaynağı yaparak marka oluşturdu.

Bebek ve çocuk giysilerinde kullanılmak üzere geliştirilen "Sago M. Salah" markası için firma Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu ve tescili onaylandı.

Firma, "M. Salah" markasını ve etiketini taşıyan ürünlerine gösterilen ilgiden memnun.

- "Dünyanın her tarafına çalışıyoruz"

Firma sahibi Süleyman Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil hayatının 2007'de başladığını söyledi.

Genellikle kız çocuklar için kot giysiler ürettiklerini belirten Bilgi, "Özellikle Rusya, Ukrayna, Kırgızistan ve Kazakistan'a çalışıyorduk. Şimdi Araplara yönelik ürünler de yapmaya başladık. Hem kız hem de erkek çocuklar için üretiyoruz. Trendleri yakalamaya çalıyoruz." diye konuştu.

Birçok ülkeye ürün gönderdiklerini anlatan Bilgi, "Hemen hemen dünyanın her tarafına çalışıyoruz. Cezayir, Libya, Rusya, Azerbeycan ve bazı Afrika ülkelerine de ürünlerimiz gönderiliyor." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'ye davet etmek istiyorum"

Bilgi, futbolla yakından ilgili olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Firma olarak bir trend arıyorduk. Bir arkadaşımla 'Ne yapabiliriz' diye konuşurken, futboldan, Muhammed Salah'tan konu açıldı. Salah'ın Müslüman olması, Müslümanların içinden böyle bir futbolcunun çıkması, İngiltere'de yılın futbolcusu seçilmesi, üst üste ayın futbolcusu olması, bizi sevindiriyor. Sonra 'Ürünlerimizde neden Muhammed Salah olmasın' dedik. Bunun üzerine 1,5 yıl araştırma yaptık. Daha sonra marka tescili üzerine başvurduk ve onay aldık. İsim hakkını kazandık. Güzel oldu. Görenlerin ilgisini çekiyor. Sonuçta içimizden, kendimizden biri."

Giysilerinde kendi markalarıyla birlikte "M. Salah" ismini kullandıklarını aktaran Bilgi, "Katıldığımız fuarlarda, gelenlerin fotoğraf çektirmesi için Salah'ın tablosunu, maketini yaptırdık. Ruslar da çok iyi tanıyor. Onlar da ilgi gösterdi. İşimize yansıması süper oldu. İlgi arttı. Salah, Mısırlı olduğu için Cezayir ve Libya'dan müşteriler, bütün Araplar çok seviyor. Ondan dolayı bütün Arapların ilgisini çekti. Umarım 'M. Salah'ı dünyaya bir etiket yaparız." dedi.

Bilgi, Muhammed Salah ile görüşüp Türkiye'ye davet etmek istediğini dile getirerek, "Yaptıklarımızı duysun diye elimden gelen her şeyi yapıyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Muhammed Salah tekstil

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