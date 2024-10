M sınıfı ehliyet nedir, nasıl alınır? M sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

2016 yılından önce ehliyet alanlar 2024 yılı sonuna kadar mevcut ehliyetlerini değiştirmeli ve yenilemelidirler. Bu tarihten sonra ehliyet almış olan kişiler, mevcut ehliyetlerini kullanmaya devam edebilirler. Ehliyetini yenileyecek olan kişilerin vakit kaybetmeden e-Devlet üzerinden ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’ne ait internet adresi üzerinden ehliyet yenileme işlemi için randevu almalıdır. Her vatandaş kullanacağı araca göre bir ehliyet sahibi olmakla yükümlüdür.

M sınıfı ehliyet nedir?

2016 yılından itibaren yeni tipe geçilen sürücü belgeleri çeşitli sınıflara ayrılmıştır. M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1E, C, CE, D1, D1E, D, D1, D1E, DE, F gibi farklı sürücü belgesi tiplerinin her biri farklı ehliyet sınıflarındandır. Tüm sınıflar farklı araç tiplerini kullanma yetkisi verir.

M sınıfı ehliyet ya da sürücü belgesi ise motorlu bisikletleri kullanmak için yetki veren bir ehliyet türüdür. Bu sınıf ayrıca Moped tipi olarak anılan araçları kullanma konusunda da gerekli bir ehliyet sınıfı türüdür.

M sınıfı ehliyet nasıl alınır?

Bir sürücü adayı M sınıfı ehliyet almak için çeşitli şartları yerine getirmelidir. Öncelikli koşul ise resmî geçerliliği olan bir sürücü kursuna kayıt olmaktır. Sürücü kursuna kayıt yaptıran kişiler, bu kurs aracılığı ile temel bilgiler edinir.

Eğitim süreci bittikten sonra sürücü adayları, önce yazılı olan sınava girmeli ve bu sınavlardan geçerli kabul edilen puanlar almalıdır. Daha sonrasındaki süreçte ise uygulamalı sınava girme zorunluluğu bulunur. Hem teorik hem yazılı sınavları değerlendirilen adaylar, başarılı görülürlerse ehliyet alma hakkı kazanırlar.

M ehliyet kaç cc? M sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

En dar kapsamlı ehliyet sınıfı olan M sınıfı ehliyet almak için gerekli şartları yerine getiren kişiler, bu ehliyeti alma hakkı kazandıktan sonra belli cc’de olan araçları kullanabilirler. Kullanabilecekleri araçlar ve özelikleri şunlardır: