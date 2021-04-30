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M1 çipli yeni iMac ve yeni nesil Apple TV 4K Türkiye'de satışta! İşte fiyatlar

30.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, 'Spring Loaded' etkinliğinde tanıttığı 24 inçlik iMac bilgisayarını ve yeni nesil Apple TV 4K modelini Türkiye'de siparişe açtı. Yeni iMac ve yeni Apple TV 4K için fiyatlar daha önce belirlenmişti. Peki fiyatlar ne kadar?

M1 çipli yeni iMac ve yeni nesil Apple TV 4K Türkiye'de satışta! İşte fiyatlar

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte yeni 24 inçlik iMac ve Apple TV 4K olmak üzere yeni nesil ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin yanında takip aksesuarı AirTag ve M1 çipli iPad Pro yer alıyordu. 24 inçlik iMac de M1 çip ile geldi. Apple, etkinlik akşamı yeni modellerin Türkiye fiyatını, resmi internet sitesine eklemişti ve bazı modellerin 30 Nisan'da sipariş edilebileceğini duyurmuştu. Nitekim 'bazı' modellerden olan yeni 24 inçlik iMac ve yeni Apple TV 4K Türkiye'de siparişe açıldı.

YENİ iMAC VE APPLE TV 4K TÜRKİYE'DE

M1 çipli 24 inçlik iMac ve yeni Apple TV 4K, artık Apple'ın resmi internet mağazası üzerinden sipariş edilebiliyor. Apple bu noktada teslimatlar için bilgi veriyor ve teslimatların tahmini olarak ne zaman yapılabileceğini paylaşıyor. Bu noktada biz haberimizi hazırlarken, yeni iMac ve yeni Apple TV 4K için 2-3 haftalık bir gönderim süresi verildiğini belirtelim.

İŞTE FİYATLAR

Apple TV 4K 32 GB'lık modelin fiyatı 2.099 TL, 64 GB'lık modelin fiyatı ise 2.299 TL. Yeni 24 inçlik iMac için fiyatlar ise şu şekilde:

iMac fiyatları

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8.599 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtilen M1 çipli iPad Pro'nun ve 299 TL başlangıç fiyatına sahip AirTag'in Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ise bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Türkiye
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