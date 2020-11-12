M1 işlemcisi kapı açtı: Apple Silicon işlemcili yeni Mac modelleri yolda

Apple Silicon işlemcili Mac ailesi, resmen gün yüzüne çıktı. Apple, ilk etapta yeni MacBook Air'i, 13 inç MacBook Pro'yu ve Mac Mini'yi tüketicilerin beğenisine sundu. Üç modelin üçü de Apple M1 işlemcisini taşıdığı için fazlasıyla dikkat çekti. Ancak iddialara göre daha fazla dikkat çekecek ARM tabanlı Apple Silicon işlemcili Mac'ler yolda.

APPLE SİLİCON'LU YENİ MAC'LER GELİYOR

İddialara göre Apple, önümüzdeki dönemde 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro, 24 inç iMac ve Mac Pro'yu tanıtacak. Bu modeller, tıpkı geçtiğimiz günlerde tanıtılan M1 işlemcili MacBook'lar gibi yüksek performans ve düşük pil tüketimine odaklanacak. Fakat bu modellerin gelişi için henüz erken olabilir.

ARM TABANLI YENİ MAC'LER NE ZAMAN GELECEK?

MacBook ailesine katılacak Apple Silicon işlemcili yeni Mac modellerinin 2021 yılında çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak bu modeller, Apple M1 işlemcisiyle değil Apple M2 işlemcisiyle gelebilir. Apple M2 işlemcisinin de M1 işlemcisinden daha gelişmiş olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

