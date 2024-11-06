M11 durakları ve çalışma saatleri - M11 hattı hangi duraklardan geçiyor? M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metro hattı kaça kadar çalışıyor?

İstanbul’daki metro hatları, geniş bir ulaşım ağı ile şehrin her köşesine erişim imkanı tanır. Düzenli seferleri ve kapsamlı durak seçenekleri ile İstanbul metrosu, hem günlük yaşamı kolaylaştırmakta hem de toplu taşıma sisteminin etkinliğini artırmaktadır. Yolcuların, seyahat planlarını yaparken metro hatlarını ve sefer saatlerini göz önünde bulundurmaları, daha verimli bir ulaşım deneyimi sağlamalarına yardımcı olacaktır. Yolcular, resmi web site veya mobil uygulamalar üzerinden, M11 metro saatlerini güncel olarak öğrenebilirler.

M11 durakları

M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metro hattı, İstanbul’un ulaşım ağını genişletmek ve şehrin farklı noktalarını birbirine bağlamak amacıyla inşa edilen önemli bir metro hattıdır. Bu hat, İstanbul Havalimanı'nın ulaşımını kolaylaştırarak, hem yerel hem de uluslararası yolculara bir ulaşım alternatifi sunar. Hatta yer alan duraklar ve isimleri şöyledir:

Gayrettepe Kağıthane Üniversite-Hasdal Kemerburgaz Göktürk İhsaniye İstanbul Havalimanı Kargo Terminali Taşoluk Arnavutköy

İstanbul'daki çeşitli metro hatları, İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yaparak, yolculara Havalimanı'na ulaşımı pratik hâle getirir. Bu sistem, şehir genelinde sağlanan ulaşım ağı sayesinde, farklı bölgelerden gelen yolcuların havalimanına erişmesini sağlar. Metro istasyonlarında yapılan aktarmalar, zaman kaybını minimize ederek, yolculuk süresini kısaltır.

M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı metro hattı kaça kadar çalışıyor?

Bu metro hattını kullanan kişiler, daha rahat ulaşım sağlamak için M11 saatleri hakkında araştırma yapmaktadır. M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metro hattı, genel olarak sabah saat 06:00’da başlayarak akşam saat 24:00’e kadar hizmet vermektedir. Bu saat aralığında, özellikle yoğun saatlerde sefer sıklığı artmakta, yolculara ulaşım imkanı sunulmaktadır.

M11 çalışma saatleri şöyledir:

Arnavutköy – Gayrettepe: 06.00 - 00.00

Gayrettepe - Arnavutköy: 06.10 - 00.50

İstanbul Havalimanı – Gayrettepe: 06.00-00:00

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı: 06:00-00:40

Ancak, sefer saatleri özel günlerde veya tatil dönemlerinde değişiklik gösterebileceğinden, yolcuların güncel M11 çalışma saatlerini resmi web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden kontrol etmeleri önerilir.