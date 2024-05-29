M1B metro durakları 2024 - M1B hangi duraklardan geçiyor? M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı kaça kadar çalışıyor? M1B durak isimleri

Günümüzde en çok tercih edilen en hızlı toplu taşıma araçlarından biri olan metro ağı, genellikle kentin en kalabalık lokasyonları ve içerisinde bulunan noktalar bakımından oldukça önemli bir konumda yer alır. İstanbul’da birçok konumda ise çok sayıda metro hattı bulunur. Metro sefer aralıkları ve saatleri hafta içi ve hafta sonu günlerine göre farklılık gösterebilir. Bu kapsamda, Yenikapı-Kirazlı metro durakları ve M1B metrosu kaç durak gibi soruların yanıtları, vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilir.

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı durakları

M1B Yenikapı-Kirazlı metrosu İstanbul'un Avrupa Yakası bölgesinde hizmet sunan bir metro hattıdır. Her gün milyonlarca insan iş, okul, seyahat gibi nedenlerle M1B Yenikapı-Kirazlı metrosunu kullanır. Yenikapı'dan başlayıp Kirazlı'ya kadar giden metronun toplamda 13 durağı mevcuttur, hat uzunluğu ise 26.8 kilometredir. M1B duraklarından Marmaray ve tramvaya kolay bir şekilde aktarma yapılabilmektedir. M1B metro duraklarını araştıran vatandaşlar için M1B durak isimleri aşağıdaki gibidir:

Kirazlı-Bağcılar (entegrasyon: M3 Kirazlı – Olimpiyat – Başakşehir metro hattı)

Bağcılar Meydan (entegrasyon: T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı)

Üçyüzlü

Menderes

Esenler

Otogar

Kocatepe

Sağmalcılar

Bayrampaşa-Maltepe

Topkapı-Ulubatlı

Emniyet-Fatih

Aksaray (entegrasyon: T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı)

Yenikapı (entegrasyon: M2 Yenikapı – Hacıosman metro hattı ve Marmaray)

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı kaça kadar çalışıyor?

Avrupa Kıtası'ndaki vatandaşlara hizmet veren M1B Yenikapı-Kirazlı metrosu, İstanbul'un trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltır. Hat uzunluğu 26,8 kilometre olan Yenikapı-Kirazlı metrosu 06.00 - 00.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. M1B metro durakları arasında 4 dakikada bir (pik saatte) Yenikapı-Kirazlı metrosu geçmektedir. 105 araç sayısı ile tek yön sefer uzunluğu 25 dakikadır.





