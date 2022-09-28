M2 SSD istemeyenler için en iyi ve hızlı Sata SSD çeşitleri

Uzun yıllardır kullandığınız ve verimi düşen bilgisayarınızı ayağa kaldırmak, hâlihazırda kullandığınız bilgisayarı ise hızlandırmak istiyorsanız edineceğiniz bir adet SSD; çok şeyi değiştirebilir. Sata 3 veri yolunu kullanan ve bu sayede 6 GB/s hızlarda veri aktarımı sağlayabilen Sata SSD diskler, bilgisayarın hızını çok yükseltiyor. Bu disklerden kullandıktan sonra bilgisayarınız saniyeler içinde açılacak, veri aktarımı hızlanacak ve hatta donma gibi problemler tarihe karışacak. Mekanik disklere nazaran daha dayanıklı ve uzun ömürlü olan ürünlerden bir tane satın alabilir, bilgisayarınızın değişimine hayret edebilirsiniz. Hangi ürünü seçeceğinizi bilemiyorsanız en iyi ve hızlı Sata SSD seçeneklerini derledik. Ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

1. Hızlı veri yükleme ve transferi imkânı: Kingston 240GB A400 Sata 3 2.5" SA400S37/240G SSD

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Kingston 240GB A400 Sata 3 2.5" SA400S37/240G SSD, mekanik sürücülere göre yüksek performans sergileyen Sata SSD ürünlerinden biri. Saniyede 500 MB okuma, 450 MB ise yazma hızına sahip olan ürün, bilgisayarınızın açılış hızını bir anda inanılmaz seviyelere getirir. Geleneksel sürücülere göre 10 kat daha hızlı olan ürün, ultra tepkisel çok görevli çalışma imkânı sunar. Bu sayede bilgisayarınızın açılma hızından veri yükleme hızına ve dosya transferine kadar her alanda cihazınıza hız katar. Aynı zamanda mekanik sürücülere göre daha az ısınır, sessiz çalışır ve daha uzun yıllar kullanılır.

2. Kaliteli SSD arayanlara: Sandisk Plus 240GB 530 MB - 440 MB/s Sata 3 2.5" SSD

Sandisk Plus 240GB 530 MB - 440 MB/s Sata 3 2.5" SSD, eski tip hard diskini SSD bir modelle değiştirmek isteyenler için ideal seçeneklerden biri olabilir. Toplamda 240 GB hafızaya sahip olan ürün, bu sayede oldukça geniş bir kullanım yeri sunar. Buna ek olarak bilgisayarı ciddi şekilde hızlandırarak saniyeler içinde cihazın açılmasını sağlayan ürün; 530 MB okuma, 440 MB ise yazma hızına ulaşabilir. Kalınlık olarak 7 mm gibi oldukça ince bir yapıya sahip olan disk, Sata 3 bağlantı tipi ile entegre olarak çalışır. Siz de iyi bir Sata SSD karta ihtiyaç duyuyorsanız ürüne göz atın.

3. Uzun ömürlü bir Sata SSD önerisi arayanlara: Western Digital 480 GB Yeşil SSD 2,5 IN 7 mm Sata 3 6 GB/S

Western Digital 480 GB Yeşil SSD 2,5 IN 7 mm Sata 3 6 GB/S, 480 GB depolama alanı ve hızlı okuma yazma kapasitesiyle rakiplerine fark atan ürünlerden biri. Yoğun olarak depolama diskleri üreten Western Digital, fark yaratan ve sağlam ürünleriyle meşhur markalar arasında yer alır. Markanın aldığı olumlu yorumlardan diskin kalitesi de kolaylıkla anlaşılabilir. 2,5 inç boyutunda ve 7 mm kalınlığında olan ürün, Sata bağlantı noktalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır. Ürünü daha detaylı incelemeye ve bilgisayarınızı istediğiniz hıza kavuşturmaya hazır mısınız?

4. Avantajlı fiyatıyla kalbinizi fethedecek: FURY E-sport 128 GB Gaming SSD

Hareketli parçası bulunmayan SSD birimler hem sessiz çalışır hem daha uzun süre dayanır. Üzerinde yer alan Sata bağlantı noktası sayesinde her türlü bilgisayarda rahatlıkla kullanılabilen FURY E-sport 128 GB Gaming SSD, uygun fiyatlı SSD seçeneği arayanlar için ideal bir ürün. 550 MB okuma ve 500 MB yazma hızına sahip olan ürün, dosya aktarımı yaparken inanılmaz hızı sayesinde sizi kendine hayran bırakabilir. Oyun oynarken oyunun açılma süresini kısaltır, donma ve takılma gibi problemleri de ortadan kaldırır.

5. Geniş depolama alanı sunan: KIOXIA Exceria 960 GB Sata 3 SSD

Toplam 960 GB kapasitesiyle istediğiniz her türlü oyun ve uygulamayı rahatlıkla yükleyebileceğiniz KIOXIA Exceria 960 GB Sata 3 SSD, saniyede 555 MB okuma, 540 MB ise yazma performansıyla sizi etkileyecek ürünler arasında yer alır. En hızlı Sata SSD seçeneklerinden biri olan ürün, fazla ısınmadan maksimum performansta çalışabilir. Ayrıca notebook bilgisayarlar için pil tasarrufu da sağlayarak daha uzun süre dayanan bir batarya performansı vadeder. KIOXIA marka ürün, Toshiba'nın son teknolojisi 3D-Bics Flash ile donatıldığı için SSD'yi güvenle tercih edebilirsiniz.

6. En iyi Sata SSD'yi arıyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var: Samsung 870 Evo 1 TB SSD Disk

Samsung 870 Evo 1 TB SSD Disk, sabit diskler arasında üstün performansıyla fark yaratan ürünlerden biri. SSD almayı düşünenlerin aklına "M.2 SSD ve Sata SSD arasındaki fark ne?" gibi bir soru gelebilir. Kısaca açıklamak gerekirse M.2 SSD'ler daha küçük ve ince üretilir. Bu sebeple ürün, ince laptoplarda ve tabletlerde kullanıma oldukça uygun olurlar. Buna ek olarak M.2 SSD anakarta direkt olarak bağlanırken Sata SSD, Sata 3 bağlantı noktası ve kablo üzerinden bağlanır. M.2 ürünler benzer performans sergilerken daha fazla ısınabilir. Bu sebeple SSD alırken kullanım alanına göre tercih yapılması gerekir.

7. Daha uzun ömürlü depolama alanı isteyenlere: Hikvision SSD C100/480 GB 2,5" Sata, 480 GB Sabit Disk

Hikvision SSD C100/480 GB 2,5" Sata, 480 GB Sabit Disk gibi disk sürücüleri mekanik parça içermediği için standart HDD ürünlere göre çok daha yüksek dayanıklılık ve uzun ömür vadeder. Hem titreşimlere daha dayanıklı olur hem çok daha az güç tüketerek laptop pil performansını artırır. Aynı zamanda çok ısınmadığından depolanan veriler için güvenli bir ortam oluşturur ve bilgisayar performansını yükseltir. İnce ve kolay taşınabilmesi sayesinde laptop gibi ürünlerde tercih edilir. 3D NAND depolama teknolojisi kullanan ürün, bu sayede daha yüksek performans ve daha kararlı bir yapı sergiler.

8. Yüksek kalite, yüksek hız, maksimum performans: James Donkey Jd240 Le 240 GB 510 MB-500 MB/sn Sata 3

James Donkey Jd240 Le 240 GB 510 MB-500 MB/sn Sata 3, yüksek hızlı veri aktarımına imkân veren sata SSD ürünlerinden biri. Kullanıcıların genellikle memnun olduğu ürün, birçok kişinin aklına "Sata SSD nedir?" sorusunu getirebilir. Sata SSD bilgisayarınıza Sata 3 bağlantısı üzerinden veri aktarımı sağlayabilen fiziksel depolama birimlerine verilen isim. Sata 3 teknolojisini kullanan bu depolama bilimleri, saniyede 600 MB'a varan veri aktarımı sağlayabilir. Böylece bilgisayarın açılma, veri aktarım ve oyun açma hızları tatmin edici seviyelere ulaşır.

9. Yüksek hızlı performans için: Netac 2.5" Sata 3 SSD 120GB

Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz Netac 2.5" Sata 3 SSD 120 GB, 120 GB depolama alanıyla bilgisayarınızın işletim sistemini ve daha birçok veriyi güvenle saklar. Yüksek hızda performans sunan ürün, bütün elektronik cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışır. 70 dereceye kadar farklı sıcaklıklarda rahatlıkla çalışan ürün, üzerinde yer alan gelişmiş soğutma sistemi sayesinde en yüksek hızda çalışırken dahi ısınma problemi yaşatmaz. Bilgisayarınızda çalışma veriminizi de arttıracak SSD'ye göz atmadan alacağınız ürüne karar vermeyin, deriz.

10. Masaüstü bilgisayarlar ve laptoplarla uyumlu: Lantic Lantıc La-120 120 GB Harddisk Sata 3

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Her türlü bilgisayara kolaylıkla uyum sağlayan Lantic Lantıc La-120 120 GB Harddisk Sata 3, Sata 3 bağlantısı sayesinde saniyede 6 GB veri aktarım imkânı sunar. Geniş bantlı veri aktarım teknolojisi ile saniyede 600 MB'a kadar hız sağlayan ürün, bilgisayarın performansını baştan sona değiştir. Ürünle bilgisayarın açılma süresi kısalacağı gibi çalışma performansında da hissedilir seviyede değişiklikler olur. Eski tip HDD veri depolama birimlerine göre çok daha kararlı ve dayanıklı olan SSD, düşük güç tasarrufuyla laptoplarda pil tasarrufu da sağlar.

11. Geniş video ve fotoğraf saklama kapasitesiyle: Samsung 8 TB 870 Qvo Sata 3.0 Flash SSD

Samsung 8 TB 870 Qvo Sata 3.0 Flash SSD, sahip olduğu 8 TB geniş depolama alanıyla dudak uçuklatacak bir veri saklama birimi olarak karşımıza çıkıyor. En iyi Sata SSD seçenekleri arasında sıralanabilecek ürün, özellikle server gibi cihazlarda kullanım için ideal. Bunun yanı sıra ürün, fazladan depolama alanı ihtiyacı bulunan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabilir. Özellikle geniş video ve fotoğraf saklama kapasitesi sayesinde model, video grafikerlerin veya fotoğrafçıların ilgisini çekebilir. Saniyede 560 MB okuma ve 530 MB yazma hızlarına erişebilen ürün, geliştirilen teknolojisi sayesinde istikrarlı bir performans sunar.

12. Rakiplerine göre daha uygun fiyatlı: Fly 2.5" 240 GB Sv100 Sata 3 3D SSD

240 GB depolama alanı bulunan Fly 2.5" 240 GB Sv100 Sata 3 3D SSD, benzer seviyede depolama imkânı sunan SSD birimlerine göre uygun fiyatıyla dikkat çeken bir ürün. 3D NAND teknolojisi sayesinde verileri üç boyutlu olarak depolayabilen SSD, bu sayede daha fazla veriyi saklayabilir. Eksi tip 2D depolama sisteminden farklı olarak verileri üst üste depolayabilir. Şoka ve titreşime dayanıklı olarak üretilen ürün, yüksek performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Siz de uzun yıllar sorunsuz kullanacağınız bir SSD arayışındaysanız ürüne göz atmaya ne dersiniz?

13. Kararlı ve güvenilir bir depolama birimi: Hikvision Minder-S SSD 240 GB Dahili SSD

Yüksek hızlı veri aktarımı için Sata 3 protokolü kullanan Hikvision Minder-S SSD 240 GB Dahili SSD, saniyede 560 MB'a varan okuma ve 520 MB'a varan yazma hızlarına ulaşabilir. Kararlı yapısı ve 3D NAND teknolojisi sayesinde güven veren ürün, bilgisayarının daha hızlı başlamasını isteyenler için ideal bir SSD seçeneği. Aynı zamanda veri aktarım performansını da üst seviyeye çıkaran cihaz; titreşime dayanıklı yapısı, gürültüsüz çalışması ve donma gibi problemlere yol açmaması gibi özellikleriyle ilk tercihler arasında yer alır. 2,5 inç genişliği ve 7 mm kalınlığıyla standart forma uyumlu bilgisayarlarda kullanılabilir.

14. Uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz: Crucial Bx500 2 TB 540/500 MB/s 2.5" Sata 3.0 SSD

Crucial Bx500 2 TB 540/500 MB/s 2.5" Sata 3.0 SSD, 2 TB saklama alanıyla birçok SSD diskten daha geniş hafıza sunar. Bu özelliğiyle onlarca oyun, binlerce video, milyonlarca fotoğrafı depolayabilir. Üstelik bunları yaparken yüksek hızlı çalışma performansından ödün vermez. Eğer "Sata SSD nasıl takılır?" derseniz kısaca anlatalım. Bunun için bilgisayarınızı kapatın, elektrik bağlantısını kesip var olan diski çıkarın ve yerine Sata SSD'yi yerleştirin. Masaüstü bilgisayarlarda bunun yanı sıra ek kablolarla Sata 3 veri yolu üzerinden diski bağlayabilirsiniz. Güç ve veri kablosunu bağladıktan sonra biosa girerek disk kontrol modunu AHCI yapmalısınız.

15. Uygulamalar ışık hızıyla açılacak: ADATA 480 GB SSD

Standart sabit disklere kıyasla çok daha hızlı çalışan ADATA 480 GB SSD; yüksek kaliteli malzemesi, dayanıklı yapısı ve sorunsuz çalışma imkânıyla beğenilen ürünler arasında yer alır. 2,5 inç genişliğinde ve 7 mm kalınlığında olan ürün, standart yuvalara kolaylıkla uyar. Saniyede 520 MB okuma, 450 MB yazma performansı sunan cihaz; bu sayede bilgisayarınızın her alanda performansını üst seviyeye çıkarır. İşletim sistemini disk üzerine kurmanız hâlinde bilgisayar, saniyeler içinde açılabilir. Yüksek hızlı performansı, uygulamaların açılma hızını da ciddi şekilde etkiler. Böylelikle çalışma performansınız da artabilir.