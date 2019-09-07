HABER

"Maarif okulları, Bosna Hersekliler için cazibe eğitim merkezi haline geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç: - "Okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu, Bosna Hersekliler açısından da cazibe eğitim merkezi haline geldiğini gördük" - "FETÖ'nün kullanageldiği belki de ailelerin en yumuşak karnı diye adlandırılabilecek eğitim-öğretim konusu aslında hassasiyetle yaklaştığımız bir mevzudur. Maalesef bu zihniyet eğitim-öğretimi kendi amaçlarına alet ederek eğitim öğretim yuvalarını kirletip başka bir amaca devşirdi, başka amaç için kullandı"

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'teki okulunu ziyaret eden Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu ve Bosna Hersekliler açısından cazibe eğitim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla Saraybosna Maarif Okulu'nu ziyaret eden Koç'a, eşi Pınar Koç ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete eşlik etti.

Eğitim-öğretim dönemine geçen sene başlayan okulun yöneticilerinden bilgi alarak öğrencilerle sohbet eden Koç, burada yaptığı açıklamada, okulun, kısa sürede hızlı ve dinamik bir başarı elde ettiğini söyledi.

Okulun başarılarının kendilerini onurlandırdığını ifade eden Koç, "Okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu, Bosna Hersekliler açısından da cazibe eğitim merkezi haline geldiğini gördük." diye konuştu.

- "Türkiye'nin artık gururla ortaya koyabildiği eğitim-öğretim adresleri var"

Maarif okullarının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeledeki önemini de değinen Koç, "FETÖ'nün kullanageldiği belki de ailelerin en yumuşak karnı diye adlandırılabilecek eğitim-öğretim konusu aslında hassasiyetle yaklaştığımız bir mevzudur. Maalesef bu zihniyet eğitim-öğretimi kendi amaçlarına alet ederek eğitim öğretim yuvalarını kirletip başka bir amaca devşirdi, başka amaç için kullandı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, diğer coğrafyalarda olduğu gibi Balkanlar'da ve Bosna Hersek'te de eğitim-öğretimin doğru ellerde olması gerektiğini, herhangi bir amaçla ya da başka bir düşünceyle yapılmayacağını, gelecek nesillerin sağlam ellerde olması gerektiğini ve bu ihtiyacı karşılayacak okullar ve eğitim yuvalarının oluşturulması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Büyükelçi Koç, şunları kaydetti:

"Bu ihtiyacımızı Maarif okullarıyla sahada gerçekleştiriyoruz. Bu kısa zamanda yakalanan başarı, aslında bu inancın ve bir anlamda bu doğruluğun ve içten gelen yaklaşımın eseri. Amaç tamamen eğitim olmalı. Maarif okulları da bunu yapıyor. Bosna Hersek'te bu önemliydi, bunun gösterilmesi gerekiyordu. Ne mutlu ki Türkiye'nin artık gururla ortaya koyabildiği eğitim-öğretim adresleri var. Bunlardan bir tanesi de Maarif okulları."

Pınar Koç da öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyerek, Maarif okullarının Türkiye'yi tanıtma ve Türkçe'yi öğretme konusundaki büyük başarılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Büyükelçi Koç, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) bünyesinde faaliyet gösteren İsa Bey İshakoviç İlköğretim Okulu'nu da ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldıMahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı
(Özel) HDP önünde eylem yapan annelere bir destek de karikatür sanatçısından(Özel) HDP önünde eylem yapan annelere bir destek de karikatür sanatçısından
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek FETÖ Haldun Koc Maarif Okulları Saraybosna

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.