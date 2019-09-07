"Maarif okulları, Bosna Hersekliler için cazibe eğitim merkezi haline geldi"

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'teki okulunu ziyaret eden Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu ve Bosna Hersekliler açısından cazibe eğitim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla Saraybosna Maarif Okulu'nu ziyaret eden Koç'a, eşi Pınar Koç ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete eşlik etti.

Eğitim-öğretim dönemine geçen sene başlayan okulun yöneticilerinden bilgi alarak öğrencilerle sohbet eden Koç, burada yaptığı açıklamada, okulun, kısa sürede hızlı ve dinamik bir başarı elde ettiğini söyledi.

Okulun başarılarının kendilerini onurlandırdığını ifade eden Koç, "Okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu, Bosna Hersekliler açısından da cazibe eğitim merkezi haline geldiğini gördük." diye konuştu.

- "Türkiye'nin artık gururla ortaya koyabildiği eğitim-öğretim adresleri var"

Maarif okullarının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeledeki önemini de değinen Koç, "FETÖ'nün kullanageldiği belki de ailelerin en yumuşak karnı diye adlandırılabilecek eğitim-öğretim konusu aslında hassasiyetle yaklaştığımız bir mevzudur. Maalesef bu zihniyet eğitim-öğretimi kendi amaçlarına alet ederek eğitim öğretim yuvalarını kirletip başka bir amaca devşirdi, başka amaç için kullandı." şeklinde konuştu.