"Maarif Okulları dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye devam ediyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Maarif Okulları sadece ülkemizde değil dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye dünyanın dört bir yanında devam ediyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu için ABD'de bulunan Bakan Selçuk, Türkiye Maarif Vakfı'nın New Jersey'deki okulunda, Çanakkale şehitlerini anmak için yapılan ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümüne denk gelen "Bir Hilal Uğruna" adlı programa katıldı.

Selçuk, programda yaptığı konuşmada, kendisinin de bir dönem ABD'de öğrenci olduğunu anlatarak, programa katılanlara, Türkiye'nin her bölgesinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini söyledi.

- "Çanakkale aslında bizim aziz milletimizin kalbi oldu"

Çanakkale ruhunun, Milli Mücadele döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nda da devam ettiğini belirten Selçuk, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, özgürlüğüne aşık bir milletin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı'mızı da tarihin sayfalarına altın harfler ile yazdı." ifadelerini kullandı.