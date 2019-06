Maarif Okullarında mezuniyet heyecanı

Türkiye Maarif Vakfı Okulları'ndan mezun olarak Türkiye'ye gelen öğrencilere yönelik eğitim danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

- Maarif öğrencilerinden matematik dalında dünya birinciliği

Bu arada, Maarif Okulları'nda eğitim gören öğrenciler, katıldıkları uluslararası yarışmalarda çok sayıda başarı elde ederek ödüller aldı. Elde edilen ödüllerden bazıları şöyle:

"Pakistan'ın Lahor Bölgesi'nde bulunan Pak-Türk Maarif International Schools&Colleges Asifa İrfan Kız Kampüsü'nde eğitim gören A Level 1 sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Maheen Masoud, dünya genelinde tüm Cambridge eğitim sitemi uygulanan okullar arasında Haziran ayında gerçekleştirilen 'O Level Board' sınavında tam puan alarak matematik dalında dünya birincisi seçildi. Masoud, ayrıca fizik dalında Pakistan'ın 90 milyon nüfusu bulunan Pencap eyaletinde de birinci oldu.

Tunus'ta düzenlenen First Lego League Challenge Ulusal Turnuvası'nda Tunus Uluslararası Maarif Okulu Core Values dalında birincilik ödülünü kazandı. Jubilee Enstitüsü Eğitimde Mükemmellik Merkezi (Jubilee Institute's Centre for Excellence in Education) ve Arap Robotik Derneği (Arab Robotics Al Association) tarafından Ürdün'de düzenlenen First Lego League Arabia 2019 robot turnuvasında Tunus'u ilk kez temsil eden Maarif Robotik Ekibi İlk Lego Ligi Arabistan Takımı, 73 takım arasında jüri özel ödülünü kazandı.