Maarif Okullarında mezuniyet heyecanı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşıyor.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 33 ülkede anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde eğitim faaliyeti yürüten vakfın, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında lise seviyesinde okullarının bulunduğu Moritanya'da 43, Sudan'da 133, Afganistan'da 147, Fildişi Sahili'nde 13, Somali'de 155, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 42, Çad'da 44, Ekvator Ginesi'nde 6, Gabon'da 22, Gine'de 35, Nijer'de 134, Arnavutluk'ta 56, Mali'de 218, Makedonya'da 24, Kamerun'da 45 ve Pakistan'da 769 öğrenci olmak üzere toplam 16 ülkede 1886 öğrenci başarıyla mezun oldu.

Mezun olan öğrenciler, yüksek öğrenimlerine Türkiye'de devam etmek isterken, TMV de Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının artması için birçok çalışma yürütüyor.

TMV bu kapsamda Türkiye'de 42 üniversiteyle iş birliği protokolü imzalayarak öğrenci kabulü, eğitmenlerin eğitimi ve Türkçe kürsülerinin açılması gibi pek çok alanda iş birliği sağladı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 5 ülkede 37 üniversitenin katılımıyla uluslararası eğitim fuarları düzenlendi. Bu fuarlara 11 binin üzerinde öğrenci katılarak Türkiye'deki eğitim fırsatları hakkında üniversitelerden bilgi aldı.