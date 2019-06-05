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Maarif Vakfı Kuzey Makedonya’da ilk lise mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 21:43 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya’daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları bünyesindeki lise ilk mezunlarını verdi.Kuzey Makedonya’daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları bünyesindeki lisenin ilk mezunları, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Kuzey Makedonya’daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları bünyesindeki lise ilk mezunlarını verdi.
Kuzey Makedonya’daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları bünyesindeki lisenin ilk mezunları, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Maarif Vakfı Okulları’nda eğitim gören 25 öğrenci, aileleri ve yakınları ile törende mezuniyetlerini kutladı.
Kalkandelen şehrinde bulunan Uluslararası Maarif Vakfı Okulları kampüsünde düzenlene törene Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca katıldı.
Büyükelçi Tülin Erkal Kara törende yaptığı açıklamada, Maarif Vakfı okullarının bölgede hemen hemen en prestijli okullardan biri olarak görüldüğünü belirterek, “Burada şunu da görmek mümkün, kardeşliğin pekiştiği en güzel yerlerden birisi burası. Gerek akraba topluluğu dediğim Arnavut kardeşlerimizin, gerek soydaşlarımızın, gerek farklı etnisiteye sahip olan tüm akrabalarımızın yer aldığı bir okul ve bunu yaşatmak için de en güzel örneği buradan veriyorlar. Buradan gelin hep birlikte dünyaya bir mesaj verelim ve burada Arnavut kardeşlerimizle Türk kardeşlerimizin birbirlerinden ayrılmaz birer bütün olduklarını ifade edelim ve burayı örnek olarak göstermeye çalışalım” dedi.
Uluslararası Maarif Okulları Kalkandelen müdürü Zafer Çınar yaptığı kısa konuşmada öğrencileri tebrik ederek, “Bugün onların günü” ifadesini kullandı.
Resmi konuşmaların ardından katılımcıların alkışlarıyla sahneye çıkan öğrenciler, geri sayımla kep attıktan sonra birbirlerine sarılarak arkadaşlarıyla vedalaştı.
Türkiye Maarif Vakfı, Kuzey Makedonya’da 2018-2019 eğitim yılında faaliyete başladı.

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