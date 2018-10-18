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"Maarif Vakfı Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesini kardeş ülkelerde uyguluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:45 | Son Güncelleme

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker: - "Maarif Vakfı şu an dünyanın 40 ülkesinde eğitim faaliyeti yürüterek Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesini dost ve kardeş ülkelerde uyguluyor"

ERBİL (AA) - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Maarif Vakfı uluslararası standartlarda, çok yüksek düzeyde, Türkiye'nin eğitim alanındaki bilgisini, becerisini, tecrübesini dost ve kardeş ülkelerde uyguluyor." dedi.

Erbil Uluslararası Maarif okulunun resmi açılışı dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde bulunan Eker, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Okulun açılmasını önemli bir olay olarak değerlendiren Eker, "Maarif Vakfı şu an dünyanın 40 ülkesinde eğitim faaliyeti yürüterek Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesini dost ve kardeş ülkelerde uyguluyor." diye konuştu.

- "Aynı anda öğrenciler okulda dört dil öğreniyor"

Vakfın Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olduğunu dile getiren Eker, aynı zamanda Türkiye'nin eğitim sahasındaki birikimini uluslararası platforma taşıma imkanı bulan bir kurum olduğunu söyledi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun kapasitesinin yaklaşık bin 500 öğrenci olduğunu belirten Eker, "Okulda şu an itibarıyla 500 öğrenci var. Çünkü hiçbir şekilde standartlarından taviz vermiyor. Aşama aşama hedefine ulaşıyor. İnşallah her yıl öğrenci sayısını artırarak tam kapasiteye ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Eker, şunları kaydetti:

"Tabii Maarif Vakfı'nın ve bizim buradaki amacımız sadece ilk ve orta düzeydeki okulla kalmak değil, üniversite eğitiminin de verilmesinden yanayız. Bu okulun en önemli tarafı aynı anda öğrenciler dört dil öğreniyor. Bu eğitim kurumlarının Türkiye'ye, Irak'a, IKBY'e ve Erbil'e hayırlar getirmesini temenni ederim."

- Türkiye Maarif Vakfın misyonu yurt dışında eğitim faaliyeti yürütmek

Türkiye Maarif Vakfın'ın Irak'ın diğer bölgelerinde ve başka ülkelerde de okul açma çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Eker, misyonunun özellikle yurt dışında eğitim faaliyetleri yürütme olduğunu ve vakfın çalışanlarının gece gündüz bu amaç doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı.

Eker, komşular arasında birtakım konularda bazen sorun oluşabileceğine dikkati çekerek, ancak bunları derinleştirmeden çözmek ve ilişkileri geliştirme yollarının bulunmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Eker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu okulun yeni adımlarla daha da ileri gitmesini, karşılıklı münasebetin ve ilişkilerin artmasını bekliyoruz. Biz aynı kültür havzasında ve ayni coğrafyadayız. Çıkarlarımız birbiriyle doğrudan ilişkili. Bundan sonraki süreçte eğitim alanı başta olmak üzere ticari, iktisadi ve diplomatik ilişkilerimizi daha da ileri götürmenin çabası içerisinde olmamız gerekiyor."

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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker Erbil Uluslararası Maarif Okulu

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