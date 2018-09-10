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"Maarif Vakfı yakında Kırgızistan'da çalışmaya başlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TMV'nin Kırgızistan'da faaliyetlerine başlayacağını duyurdu

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) yakında Kırgızistan'da çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Fırat, Büyükelçilik Konutu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a 1-3 Eylül'de yaptığı resmi ziyareti ve Kırgızistan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'a ziyaretiyle Türkiye ve Kırgızistan arasında olması gereken kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin eksenine tekrar döndüğünü belirten Fırat, "Türkiye ve Kırgızistan ilişkileri yeni bir döneme gidiyor. Kardeşliğin ve dostluğun ön plana çıktığı üç gün oldu. Bundan sonra çok yoğun iş birliğimiz olacak. İlişkilerimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda alınan sonuçlar iş birliğimizin temelini oluşturdu. Güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Fırat, TMV'nin dünyada olduğu gibi Kırgızistan'da da çalışma konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini aktararak, Maarif Vakfının yakında Kırgızistan'da çalışmaya başlayacağını kaydetti.

TMV'nin ilk olarak, başkent Bişkek'te sıfırdan okul kuracağını anlatan Fırat, "Biz vakfa bağlı okulların ülkenin tüm bölgelerinde mevcudiyetini istiyoruz. Bunlar hem yeni okullar kurmak yoluyla olacak hem de Sebat okulların devri yoluyla bu okulları alıp geliştireceğiz ve büyüteceğiz." şeklinde konuştu.

Fırat, TMV'nin Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanlığının mevzuatı çerçevesinde çalışacağını ve vakfın Kırgız makamların kontrolünde bulunacağını vurguladı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisi olan TMV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, martta Kırgızistan'a yaptığı ziyarette, vakfın bu ülkede faaliyete başlaması için Kırgızistan devletiyle temasa geçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'a ziyareti çerçevesinde, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile TMV arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Türkiye tarafı, Kırgızistan hükümetinden daha önce FETÖ tarafından kurulan okulların TMV'ye devredilmesini istemişti.

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Cengiz Kamil Fırat Kırgızistan'da maarif vakfı

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