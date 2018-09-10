"Maarif Vakfı yakında Kırgızistan'da çalışmaya başlayacak"

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) yakında Kırgızistan'da çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Fırat, Büyükelçilik Konutu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a 1-3 Eylül'de yaptığı resmi ziyareti ve Kırgızistan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'a ziyaretiyle Türkiye ve Kırgızistan arasında olması gereken kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin eksenine tekrar döndüğünü belirten Fırat, "Türkiye ve Kırgızistan ilişkileri yeni bir döneme gidiyor. Kardeşliğin ve dostluğun ön plana çıktığı üç gün oldu. Bundan sonra çok yoğun iş birliğimiz olacak. İlişkilerimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda alınan sonuçlar iş birliğimizin temelini oluşturdu. Güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Fırat, TMV'nin dünyada olduğu gibi Kırgızistan'da da çalışma konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini aktararak, Maarif Vakfının yakında Kırgızistan'da çalışmaya başlayacağını kaydetti.