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Maarif Vakfı'ndan Kuzey Makedonya'da iki dilde tanıtım videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

Maarif Vakfı'ndan Kuzey Makedonya'da iki dilde tanıtım videosu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Kuzey Makedonya'da faaliyet gösterdiği okulları hakkında iki dilde tanıtım videosu yayınladı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen'de anaokul, ilkokul ve lise düzeyinde eğitim veren Uluslararası Maarif Okulları, erken kayıtların başlaması vesilesiyle Arnavutça ve Makedonca olmak üzere iki dilde tanıtım videosu paylaştı.

Okulun kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları ve sınıflarından görüntü paylaşılan videoda, öğrencilerin spor faaliyetleri ile müzik ve resim gibi sanatsal aktivitelerinin görüntüleri yer aldı.

Okulun İngilizce, Makedonca, Arnavutça, ve Türkçe eserleri barındıran çok dilli kütüphane, yemekhane, spor salonu, amfi tiyatro ile kız ve erkek yurtlarına sahip olduğu belirtilen videoda, anaokulu çocuklarının oyun parkında oyun oynarken çekilen görüntüleri de paylaşıldı.

Uluslararası Maarif Okullarının deneyimli öğretmen kadrosuna sahip olduğu belirtilen videoda, "Eğitimde insanlığın ortak değerlerini esas alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kalkandelen'deki Uluslararası Maarif Okullarında, 1 Nisan'da başlayan erken kayıtların, 30 Nisan'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya'da, Kalkandelen'deki okulların dışında başkent Üsküp'teki anaokuluyla da faaliyet gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kalkandelen Kuzey Makedonya Türkiye Maarif Vakfı Üsküp

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