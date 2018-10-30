İSTANBUL (AA) - Öğretmen sicil belgelerini ele alan "Maariften Milli Eğitime İstanbul Sicilleri" yayımlandı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında başlatılan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Maarife Yön Veren Eğitimciler Projesi kapsamında, Zeytinburnu Sicil Arşivi'nde bulunan Osmanlıca personel sicil dosyaları incelenmeye başlandı.

Proje çerçevesinde, 627 personele ait sicil dosyası zarfı içindeki yaklaşık 300 bin belgenin önce tasnifi ve sonra kullanılacak belgelerin ayırımı yapıldı. Ayrıca 25 bine yakın belgenin fotoğrafı çekildi. Ardından bu belgeleri transkript ve metin haline getirmek için çalışma yapıldı.

Osmanlı Devleti'nin son ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemine ait, eğitim tarihi açısından son derece önemli ilk elden vesikaların kurtarılarak dijital ortama aktarılması hedeflenen projeyle belgelerin kısa özetlerinin çıkarılması, gerekli görülenlerin sadeleştirilerek çevrilmesi, öğretmen, idareci, maaş, atama, resmi ve özel okul, teftiş ve derneklerle ilgili faaliyetlerin tespiti gerçekleştirildi.