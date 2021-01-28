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Maas: ABD müttefiklere yaptırım tasarısını gözden geçirmeli

28.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Almanya Dışişleri Maas verdiği bir mülakatta yeni ABD yönetimine mesajlar verdi.

Maas, ABD’nin Kuzey Akım 2 boru hattı projesi nedeniyle Avrupalı firmalara yaptırım uygulama düşüncesini gözden geçirmesini istedi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Washington'dan Alman ve Avrupalı firmalara yaptırım uygulama tasarısını gözden geçirmesini istedi. Reuters TV'ye bir mülakat veren Maas "Sanıyorum, transatlantik ilişkilerde karşılıklı olarak gümrük vergileri koymanın ya da yaptırım uygulamanın anlamlı olup olmadığını düşünmek zorundayız" dedi.

Maas, Beyaz Saray'ın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde yeni yaptırımlar koymadan önce görüşmelerde bulunmayı taahhüt ettiğini söyledi. Alman bakan "Şimdi sıra bu istişarelere gelecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Maas Almanya'nın Washington'un eleştirilerine rağmen Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak projede ısrarcı olduğunu söyledi. Alman hükümeti açısından konunun enerji temininin güvence altına alınması olduğunu belirten Maas projenin ekonomik bir proje olduğunu söyledi. Maas "Bu konuda pozisyonumuz temelde değişmedi” dedi.

Reuters'in daha önce geçtiği bir habere göre Trump'ın görev döneminin sona ermesine kısa bir süre kala ABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey Akım 2 projesinde yer almaları halinde Avrupalı firmalara yaptırımla karşılaşabileceklerini bildirmişti. Ajansa konuşan bir hükümet yetkilisi "Şirketleri riskle ilgili olarak bilgilendiriyoruz ve çok geç olmadan (projeden) çekilmeye teşvik ediyoruz" demişti. Haberde söz konusu bilgilendirmenin Ocak ayı başında yapıldığı belirtilmişti.

"Trump'ın izlediği siyasetten geriye bir şey kalmayacak"

Kuzey Akım 2 projesine ilişkin fikir ayrılıkları olsa da yeni ABD yönetimiyle iyi ilişkilerin söz konusu olduğunu belirten Maas ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesine de değindi. Maas "Amerikalı meslektaşlarımla telefonlaşmaya ve hemen hemen her konuda aynı fikirde olmaya biraz alışmam gerek" diye konuştu. Transatlantik ilişkilerin "parça parça" yeniden düzeleceğine inandığını belirten Maas bunun her konuda hemfikir olunacağı anlamına gelmediğini söyledi. Washington'dan tüm konuları müzakere etme arzusunda olduğuna dair sinyaller aldığını belirten, Maas "Başkan Joe Biden döneminde son dört yılda Donald Trump'ın izlediği siyasetten geriye bir şeyin kalmayacağı izlenimi edindim" diye konuştu.

Pekin'e karşı ortak yaklaşım teklifi

Maas Çin ile ilişkiler konusunda da ABD'ye ortak hareket etme çağrısında bulundu. AB ve ABD'nin ortak hareket etmesi halinde rekabet koşulları, iklim değişikliği, silahlanma ve insan hakları gibi konularda birçok sonuç alınabileceğini söyledi. AB'nin Biden'ın göreve gelmesinden kısa süre önce Pekin ile bir yatırım anlaşması imzaladığını belirten Maas "Bu hiçbir şekilde dostane olmayan bir eylem değildi" diye konuştu. AB'nin rekabet dezavantajlarını bir anlaşma ile ortadan kaldırmak için böyle bir adım attıklarını belirten Maas "Bu da şimdi sağlandı. Böyle olması da iyi ve doğru" dedi.

Reuters/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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