Maas: “Akdeniz’de Askeri Çözüm Beklemek Akılsızlık Olur”

Türkiye ve Yunanistan arasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik faaliyetleri nedeniyle artan gerilimi azaltma amacıyla Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün önce Atina’ya ardından da Ankara’ya giderek temaslarda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina’da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la biraraya geldi. Atina’da Yunan Dışişleri Bakanı’yla düzenlediği basın toplantısında konuşan Alman Bakan Heiko Maas, Almanya ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle arasındaki gerginlikte Yunanistan’ın yanında olduğunu söyledi. Maas, Atina’daki açıklamasında iki ülke arasındaki gerilimin son derece tehlikeli olduğunu belirtirken “En ufak bir kıvılcım felakete yol açabilir” ifadelerini kullandı. Basın toplantısı sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da bir yandan konunun sadece Yunanistan’ı değil tüm AB’yi ilgilendirdiğini söylerken diğer yandan Yunanistan’ın, egemenlik haklarını korumayı sürdüreceğini belirtti. Buna karşın Yunan Bakan, Yunanistan’ın Türkiye’yle diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Atina ziyareti sonrasında Ankara’ya geçen Alman Bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu’yla yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki bakan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu: “Elimizden bu sefer bir kaza çıkmaz gereğini yaparız” Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın mevcut tavrından vazgeçmesi gerektiğini Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyledi. Çavuşoğlu “Yunanistan’a tavsiyem ‘Bu şımarıklıktan vazgeçin’. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendisini riske atmasın. Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse onu tereddütsüz şekilde yaparız. Biz diyaloğa varız. Bugün Heiko Maas’a da söyledim. Doğu Akdeniz’deki tüm ülkelerle Rum kesimi hariç görüşmeye, oturup konuşmaya, hakça paylaşım için müzakere etmeye varız. Ama bunun için kimse Türkiye’ye ön koşul getirmeye kalkmasın. Yunanistan’ın ön koşullarıyla bunlar olmaz. Yunanistan, samimi olmadığını Mısır’la anlaşma imzalayarak gösterdi. Bunlar AB tarafından da bilinsin, kim samimi kim değil? Kim diyalog istiyor kim istemiyor bilinsin. Türkiye, hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazırdır. Yunanistan’la her zaman diyalogdan yana olmuştur sorunları çatışmayla değil diyalogla çözmekten yana olmuştur” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye AB ilişkilerinin Yunanistan’ın öne sürdüğü şartlara bağlanmasının da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Çavuşoğlu “AB ülkelerinin de Yunanistan’ı uyarması gerekiyor. Bu provokatif adımların Yunanistan’a da sorunların çözümüne de hiçbir faydası olmaz. Türkiye taviz vermeye devam etsin ama Yunanistan gitsin, Mısır’la anlaşsın istediğini yapmaya devam etsin, arabuluculuk yapan Almanya’yı aldatsın. Biz her zaman üzerimizin düşenin fazlasını yaptık ama karşılığını alamadık. Göç mutabakatında biz üzerimize düşeni yaptık mı, yaptık ama AB üzerine yapmadı. Gümrük Birliği anlaşması iki tarafın da yararına mı? Yararına ama Türkiye’yi cezalandırmak için gerekenler yapılmadı. AB’nin, Yunanistan adına onların tüm şartlarını kabul etmesine karşıyız. AB ile iyi ilişkilerin Türkiye’ye getireceğinin garantisi ne? ‘AB ile ilişkileri düzeltmek için bu şartları kabul edin’ demek herşeyden önce Türkiye’yi tanımamak demek. Ben Doğu Akdeniz’deki haklarımdan nasıl vazgeçerim? Mısır’la yaptığı anlaşma için AB’nin ya da arabulucu Almanya’nın bir açıklamasını görmedik. Ama bizim NAVTEX’imizle ilgili açıklamalar yapılıyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, biz ön koşulsuz olarak görüşmelere başlamaya hazırız ön koşul söz konusu olursa Türkiye’nin de çok sayıda koşulu masaya getirebileceğini bunlar arasında “Mısır’la Yunanistan arasındaki anlaşma, Meis Adası kıta sahanlığı ve Rum Kesimi’nin, Kıbrıs’taki Türkler’in haklarını yok sayması gibi” çok sayıda konu olabileceğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas durumun zor olduğunu, sorunu çözmenin kolay olmadığını söyledi. Maas iki tarafa diyalog çağrısı yaptığını vurguladı ve “Kimse bir askeri bir çözüm beklemiyor bu akılsızlık olur” dedi. Maas: “Bu durum Sadece AB’yi değil NATO müttefiklerini de endişelendiriyor” Maas açıklamasında “Perşembe ve Cuma günü AB Dışişleri Bakanları’nı Berlin’de toplayacağız gayri resmi bir toplantı bu. Burada, Doğu Akdeniz konusunu da konuşacağız. Bunu söylemek zorundayım. Hem burada hem Atina’da bu tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB’yi değil NATO müttefiklerini de endişelendiriyor. Bir uçuruma yaklaştığınızda uçurumdan düşme riskiniz de var. Biz bunun önünü kesmek istiyoruz. AB dönem başkanı olarak iki tarafla da yoğun görüşmeler yaptık. Şimdi önemli olan gerginliğin azaltılması için diyalog olması. İki taraftan da diyaloğa hazır olduğunu duyuyorum. Bu sadece iki tarafla doğrudan görüşmelerle yapılabilir. Sabah Yunan Bakan Dendias’a da bunu söyledim. Doğrudan görüşmeler kolay olmayacaktır ama iki tarafın da doğrudan görüşmelere başlamasıyla sonuç elde edilebileceğine inanıyorum. Almanya bu süreci elinden geldiğince desteklemeye hazır. Böyle bir görüşme ortamı sadece yapıcı bir ortamda gerçekleşebilir. Bunun adım adım olmasını arzu ediyoruz” dedi.